Les affaires politiques occuperont la justice

Il faudrait être devin pour prévoir les grosses affaires en 2020. Mais les dossiers ouverts au Ministère public sont la promesse d’une année riche en matière de procédures dirigées contre des personnalités politiques. Elles n’ont jamais été aussi nombreuses à Genève. Aucun autre canton ne voit autant d’élus empêtrés dans des affaires judiciaires. En attendant les développements et d’éventuelles sanctions, la République vacille.

L’affaire Maudet, bombe politique

L’affaire Maudet a occupé l’année écoulée et il ne fait aucun doute qu’elle s’étalera sur 2020. À ce jour, le procureur général Olivier Jornot et les premiers procureurs Yves Bertossa et Stéphane Grodecki poursuivent l’instruction dirigée contre le conseiller d’État PLR.

Prévenu d’acceptation de plusieurs avantages, Pierre Maudet a été interrogé sur son invitation à Abu Dhabi, sur la note de son anniversaire à l’Escobar, sur le sondage payé par une société privée et sur la question des dons généreux du groupe hôtelier Manotel.

Le temps de la justice est imprévisible: aucune date ne peut être avancée quant à une décision rendue par le Parquet. Seule certitude: voilà près de dix-huit mois que l’immunité de l’enfant prodige de la politique genevoise a été levée. Depuis, la Genève politique retient son souffle.

Le don de Manotel à Dal Busco

Dans le sillage de Pierre Maudet, le conseiller d’État Serge Dal Busco doit lui aussi répondre de ses relations avec le groupe Manotel. En revanche, il a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (un statut hybride, entre le prévenu et le témoin).

À la fin de l’été, le démocrate-chrétien confirmait avoir reçu un don de 10 000 francs pour sa campagne électorale. La somme a été restituée, s’est défendu le conseiller d’État chargé des Finances. Pour l’heure, le dossier est encore ouvert et la justice sera amenée à qualifier ces mouvements financiers.

Simon Brandt menotté

En fin d’année 2019, une autre affaire politique éclate. Cette fois-ci, c'est le député et conseiller municipal PLR Simon Brandt, candidat à la Mairie de la Ville de Genève en 2020, qui est visé. Au petit matin, trois inspecteurs l’attendent au bas de son immeuble pour une série de perquisitions jusque dans sa chambre d’enfant. Il sera menotté et fouillé à nu.

Si les conditions de l’ouverture de l’instruction semblent a priori floues, ses liens avec Pierre Maudet pourraient être à l’origine de sa mise en prévention pour violation du secret de fonction. Le jeune candidat, 35 ans, aurait correspondu avec son mentor politique dans le cadre de son travail à la police pour lui transmettre des informations. Celles-ci concernent deux épisodes qui ont alimenté la presse: une affaire de harcèlement au sein du PLR et le rapport des notes de frais de l’administration de la Ville de Genève.

Les dépenses des magistrats

L’année devra également apporter des réponses à la bombe politique qui touche la première commune genevoise. En pleine année électorale (les élections municipales ont lieu au printemps) les conseillers administratifs sortants Rémy Pagani (Ensemble à Gauche) et Guillaume Barazzone (PDC) sont toujours prévenus aux dernières nouvelles pour des dépenses personnelles injustifiées.

Au départ, c’est un audit de la Cour des comptes en 2018 qui a mis en lumière «une organisation opaque couplée à une exemplarité vacillante». Sévères, les auditeurs relevaient par ailleurs que «la Ville de Genève n’a pas défini de règles permettant de gérer de manière appropriée les frais professionnels des conseillers administratifs».

Quelques mois plus tard, le volet pénal est enclenché, entre perquisitions et interrogatoires. Tous deux particulièrement visés, Guillaume Barazzone a dû s’expliquer sur l’utilisation de sa carte de crédit professionnelle et des frais particulièrement élevés de téléphonie, tandis que les ennuis de Rémy Pagani portent sur des frais de repas et de voyages.

Dans cette affaire éclaboussant les conseillers administratifs de la Ville, seule la socialiste Sandrine Salerno a été épargnée, puisque Sami Kanaan et Esther Alder ont également été entendus, mais en tant que personnes appelées à donner des renseignements.

Olivier Jornot n’a toujours pas d’adversaire

Se dirige-t-on vers une élection tacite du procureur général le 26 avril? À quelques semaines du délai de dépôt des candidatures – les éventuels candidats ont jusqu’au 3 février pour se manifester – seul Olivier Jornot (PLR) est en lice. Et un silence assourdissant règne au sein de tous les autres partis, particulièrement à gauche. Qu’il s’agisse du PS ou des Verts, on renvoie à des discussions qui doivent se tenir en début d’année, mais les déclarations des présidents de parti paraissent résignées. «Nous aimerions présenter quelqu'un, mais personne ne se presse au portillon», avouent en chœur Gérard Deshusses (PS) et Nicolas Walder (Les Verts).

En 2014, l’avocat Pierre Bayenet (Ensemble à Gauche) s'était lancé dans la course, récoltant un résultat plus qu'honorable (33% des voix). Si sa candidature ne faisait pas l'unanimité parmi les formations de gauche, elle avait donné lieu à un débat salutaire sur la politique judiciaire. Deux visions s’opposaient: la ligne dure d’Olivier Jornot et une approche dite «humaniste» de Pierre Bayenet. Ce dernier étant en lice pour l’Exécutif de la Ville de Genève, il ne répétera pas l’expérience.

Les partis de gauche, aux prises avec les élections municipales, n’ont-ils pas suffisamment préparé le terrain pour présenter un candidat crédible? Mais surtout, cette même gauche peut-elle se permettre d’ouvrir une voie royale au PLR Olivier Jornot?

Observateur averti de la politique judiciaire, Thierry Tanquerel, ancien professeur de droit à l’Université de Genève et membre du Parti socialiste, n’est pas étonné par l’absence de duel qui se profile. «Pour qu’une élection soit disputée, il faut que le procureur général soit contesté dans la maison. Or, ce n'est pas le cas. Olivier Jornot tient le Ministère public. Chacun peut avoir un avis sur le personnage et son caractère rugueux, mais personne ne peut contester ses compétences et sa force de travail.»

Le professeur à la retraite résume ainsi l’absence de candidats à gauche: «Qui aimerait se lancer dans un duel avec la perspective d’une victoire écrasante de son adversaire?»