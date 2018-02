Les affaires personnelles d’Yvette sont toujours dans la rue

Ils allaient par deux, couple inséparable mère-fils, Yvette et Thomas; elle, ancienne journaliste à Paris, célèbre pour ses articles parus à la fin des années 60 dans la presse culturelle; lui, ancien étudiant en droit à la Sorbonne. Ensemble, sans jamais se quitter, ils vivaient en situation de rue à Genève depuis 2002. La rue a fini par avoir raison de cette consœur qui lisait chaque semaine Le Canard enchaîné et gardait sur elle sa carte de presse. Yvette est morte le 6 octobre 2017 à l’hôpital de Saint-Julien, des suites de complications respiratoires.

Aujourd’hui, plus de cinq mois après son décès, ses affaires personnelles, mêlées à celles de son fils, vont toujours par deux, au pied du platane planté juste à côté de l’abribus de la place des Eaux-Vives. L’endroit, qui fut sa dernière demeure publique, reste celle de son fils. Thomas est désormais le seul locataire de ce kiosque historique construit en 1930, avec son toit plat circulaire bordé d’une frise lumineuse et d’une descente de marches en colimaçon vers des toilettes restaurées.

Seul avec deux caddies accouplés au tronc de l’arbre. Leurs contenus se ressemblent, mêlant, par strates successives, le littéraire et le domestique. Les journaux de l’été 2017 attestent d’une revue de presse interrompue, le catalogue de la Pléiade annonce la réédition sur papier bible des «Misérables» de Victor Hugo, que l’on fête actuellement.

«On me dit d’aller dans les abris ouverts durant l’hiver. Mais ces structures sont plutôt faites pour accueillir les gens lorsqu’il y a la guerre, non? Ma mère ne voulait pas en entendre parler»

De la poche extérieure d’un vêtement féminin dépasse un recueil de psaumes du Nouveau Testament. Sa couverture a pris l’eau. Une autre couverture, de survie celle-là, coiffe l’ensemble disparate. Mise à disposition par les maraudeurs des services sociaux, elle soutient cette literie de fortune, froide et humide. Le linge, ici, n’a plus séché depuis trop longtemps.

Quand on demande à Thomas ce qu’il compte faire de son bagage pour moitié hérité, il répond: «C’est du stockage, les éboueurs sont aimables avec moi. Je suis assez seul, j’ai peu d’amis à Genève. On me dit d’aller dans les abris ouverts durant l’hiver. Mais ces structures sont plutôt faites pour accueillir les gens lorsqu’il y a la guerre, non? Ma mère ne voulait pas en entendre parler. Elle a toujours été journaliste, il n’y avait pas de place pour elle dans les journaux locaux. Après sa mort, des voisins sont venus mettre des fleurs sur le banc où elle dormait. Ils avaient le regard triste.» Sur le tas d’habits débordant de l’un des caddies, une rose rouge déposée par une main anonyme. (TDG)