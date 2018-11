«Les affaires genevoises pèsent sur la crédibilité du Canton»

Après quinze ans passés au Conseil national, Carlo Sommaruga souhaite succéder en 2019 à Liliane Maury Pasquier – qui ne se représente pas – à la Chambre des cantons. Mercredi soir, une assemblée du Parti socialiste a validé sa candidature par acclamation. Le président de l’Association suisse des locataires estime que le duo de candidats qu’il formera avec l’écologiste Lisa Mazzone est complémentaire et qu’il représentera bien les aspirations des Genevois. Interview.

Vous voulez poursuivre après quinze ans au Conseil national. Est-ce de l’acharnement?

C’est de la passion! Je mets à disposition de mon canton et de mon parti mon expérience, mon énergie et ma détermination. Les membres du Conseil des États sont en effet des élus qui ont soit une compétence fédérale soit gouvernementale. Or j’ai acquis la première et je connais bien le biotope fédéral. Aujourd’hui, je suis encore plus motivé que lors de ma première élection au Conseil national car je veux me battre contre la remise en question de politiques importantes, principalement par l’UDC, qui hypothèque Genève et la Genève internationale.

Vous êtes perçu comme un socialiste adepte de la ligne dure. Comment allez-vous convaincre la part de l’électorat plus centriste?

Je vais m’atteler durant la campagne à montrer que je suis un homme capable de trouver des consensus. J’en veux pour preuve par exemple que, pour la Genève internationale, j’ai créé le groupe interparlementaire regroupant des élus d’autres partis et réuni une majorité derrière ma motion pour un crédit pluriannuel. Je pense qu’avec les années, j’ai progressé dans ma pratique politique. J’ai obtenu le respect de personnalités de droite et du monde économique. Au sein de la Commission de la sécurité du National, j’ai ainsi la confiance de haut gradés de l’armée, même si je ne partage pas de loin toutes les vues du département.

Cela dit, je reste persuadé que, dans le contexte général actuel, le fait d’être une personnalité au contact assez facile, mais détachée des intérêts particuliers et financiers, cela rassure.

Le fait que votre colistière, Lisa Mazzone, soit elle aussi assez marquée à gauche ne va-t-il pas vous compliquer la tâche?

Je pense que cela doit être vu dans sa globalité. Dans notre duo, qui est encore à construire, il y a beaucoup de complémentarité. D’un côté la jeunesse et l’expérience. Elle est très investie dans les associations de défense de l’environnement et en faveur de la mobilité douce. Quant à moi, je me bats sans relâche sur les enjeux sociaux, notamment la protection des locataires. J’ai la conviction que nous sommes deux voix complémentaires couvrant très bien les préoccupations des Genevois. Aujourd’hui, les gens sont avant tout inquiets par rapport à l’équilibre du budget de leurs ménages. Le maintien d’un duo rose-vert au Conseil des États va dans ce sens.

Le PLR Hugues Hiltpold dit qu’un conseiller aux États genevois doit défendre l’avis de la population genevoise même s’il ne le partage pas. Qu’en pensez-vous?

On est élu pour défendre Genève et sa population. Je suis tranquille avec cela car je suis le conseiller national genevois qui a voté le plus en accord avec les Genevois lors de cette législature. Je pense néanmoins qu’il faut parfois expliquer au Conseil d’État les réalités fédérales, comme c’est le cas pour la traversée du lac. De même, j’estime qu’on peut s’éloigner de la position de son parti, mais pas de ses convictions. J’ai par exemple dit oui à la réforme fiscale des entreprises RFFA, contrairement au PS genevois, car je pense que cela correspond aux intérêts de Genève.

Jugez-vous que la voix de Genève est suffisamment entendue à Berne?

En ce moment, les affaires genevoises (ndlr: référence aux difficultés de Pierre Maudet et de Guillaume Barazzone) pèsent sur la crédibilité du Canton. Il faut sans cesse expliquer que ce sont des errements personnels. C’est d’autant plus regrettable que Genève avait enfin fait le nécessaire pour faire passer son message. Il y a donc nécessité d’un retour à la normale de la vie politique genevoise. Ces affaires doivent se terminer au plus vite. Elles nuisent à l’intérêt général, mettent en difficulté la position genevoise et empêchent d’aborder les vrais problèmes de la population. (TDG)