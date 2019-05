Les affaires genevoises du clan Rebrab, dont le patriarche est en prison à Alger

Les informations sur le groupe de la famille Rebrab, dont le patriarche, Issad Rebrab, considéré comme l’homme le plus riche d’Algérie, se multiplient. Car, accusé de corruption, ce puissant homme d’affaires de 74 ans croupit en prison depuis le 23 avril dernier dans le cadre d’une vaste enquête anticorruption.

Ses relations avec le clan Bouteflika, qui est en train de perdre pied en Algérie, ne sont pas très claires. Selon «Le Monde» , Issad Rebrab, mis par ailleurs en cause en 2016 dans le scandale des Panama Papers, a récemment accusé le clan Bouteflika de saborder ses investissements, dont le rachat d’une usine Michelin.

Vente de fenêtres et de pneus

Avec 18 000 employés et 26 filiales situées sur trois continents, Cevital se considère comme le premier groupe privé algérien. Cet empire pesant 4 milliards de francs de chiffre d’affaires va de la fabrication de verre en Algérie à celle de fenêtres et de portes à Cluny (France), d’acier à Piombino (Italie) et de produits en aluminium dans les Asturies (Espagne), en passant par le commerce de la marque d’électroménager Brandt en Algérie, au Maroc, à Paris et à Madrid, la vente de pneus, la revente en Algérie des marques automobiles Hyundai, Fiat, Alfa Romeo et le transport de marchandises dans le port de Djibouti. Un vrai inventaire à la Prévert!

Si le centre nerveux de Cevital demeure en Algérie, une discrète société gérée par sa belle-fille est basée à Genève. Issad Rebrab préside Cevital, mais il est épaulé par ses trois fils, Malik, Omar et Salim. Et c’est l’épouse de Salim, Pui Yan Leung, une Britannique originaire de Singapour, qui est à la tête d’Antei International, la société genevoise.

En photo avec le président Macron

Selon le site d’investigation Algériepart, les liens entre la belle-fille d’Issad Rebrab et les affaires du groupe familial sont nombreux. La Britannique préside aussi Mediterranean Float Glass Europe AG, basée à Obwald, qui maintiendrait des relations commerciales avec le groupe. Pui Yan Leung était également directrice de Cevital International (Dubaï) Ltd, poste qu’elle a quitté en octobre 2018. Les responsables de la communication de Cevital n’ont pas souhaité éclaircir le rôle de la femme d’affaires britannique.

Les bureaux d’Antei International sont situés à Plainpalais, dans un immeuble sans cachet. Pourtant, depuis décembre 2018, le capital de ce négociant en matières premières et en produits agroalimentaires a bondi, passant de 3,2 à 25 millions de francs. Généralement, ces fortes hausses annoncent de fulgurants développements. Administrateur d’Antei International, le Genevois Olivier Koenig n’a pas souhaité fournir d’explication à ce sujet.

Issad Rebrab se considère aussi comme un ami de la France. Sur le site de Cevital, on l’aperçoit d’ailleurs à deux reprises photographié avec Emmanuel Macron. En novembre 2018, quand il a promis la création de 1000 emplois dans les Ardennes, où Cevital a des projets industriels, et en janvier 2019, l’Algérien ayant fait partie des 150 chefs d’entreprise invités dans le cadre du sommet Choose France. Mais pour l’heure, Issad Rebrab a quitté la lumière pour l’ombre. Et c’est, paradoxalement, le fondateur du quotidien «La Liberté» qui goûte à la prison.

(TDG)