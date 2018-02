Les activités extrascolaires et les camps accessibles en quelques clics

La famille d’Elisa vient tout juste de rentrer de vacances. Mais il reste encore une semaine avant la rentrée. Comment occuper la fillette de 6 ans? «En quelques clics sur la nouvelle plate-forme www.loisirsjeunes.ch, ses parents vont savoir quels sont les camps ou les activités à la journée qui disposent encore de places», explique Vladimir Schwager, secrétaire général du Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse (GLAJ).

Piloté par le GLAJ, le site répertorie déjà 356 offres de colonies, camps ou centres aérés. Mais aussi 545 activités extrascolaires durant l’année scolaire, allant du cours de judo au Lignon à l’atelier bricolage à Châtelaine. Pour accéder aux informations pertinentes, une simple recherche suffit en sélectionnant l’âge, le lieu ou encore le domaine d’activité souhaité.

«Deux cents organismes sont déjà inscrits. Toute association peut gratuitement s’inscrire sur le site et y proposer ses activités», stipule la présidente du GLAJ, Noura Talal Arpin. Les moniteurs ont aussi leur propre onglet. Plus de 150 postes sont à pourvoir pour cet été.

Aux yeux de la conseillère administrative chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité en Ville de Genève, Esther Alder, «la plate-forme constitue une opportunité pour les associations de faire connaître leur offre mais surtout de faciliter la vie des familles. Ce site, très attendu, participe à donner un accès égalitaire à l’information pour tous.» Un vœu que partage le président de l’Association des communes genevoises, Thierry Apothéloz. «D’autant plus que les loisirs sont primordiaux pour le développement des jeunes.»

Reste la question de l’accessibilité pour tous en fonction des tarifs. «À Vernier, le service social peut combler la différence entre le coût d’un camp par exemple et les moyens financiers de la famille», poursuit celui qui est aussi conseiller administratif chargé de la Cohésion sociale et de la Petite enfance. Même logique en Ville de Genève, selon Esther Alder. «S’ajoute à cela la possibilité d’avoir recours au Fonds mimosa, alimenté par la vente de ces fleurs en janvier», souligne la présidente du GLAJ.

Dans toute cette opération, lancée à la veille de l’ouverture des inscriptions aux camps et centres aérés, le 1er mars, le Canton n’est pas en reste. Le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) a notamment financé la création de la plate-forme, pour un montant de 20 000 francs. «Nous n’organisons plus nous-mêmes les activités (à l’exception de celles du mercredi après-midi) mais subventionnons le GLAJ (à hauteur de 145 000 francs par an) ainsi que les centres de vacances», précise la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta.

À noter, pour tous ceux qui auraient des soucis avec le site, qu’une permanence téléphonique est assurée au 022 519 29 68 (TDG)