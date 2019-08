Les activités extrascolaires du mercredi s’étoffent

Que faire des enfants le mercredi, quand il n’y a pas école? Tout le monde n’a pas la possibilité de les faire garder par sa famille ou des proches. C’est dans ce but que l’Office cantonal de la culture et du sport propose de nombreuses activités le matin et l’après-midi, dans le cadre du programme GE-découvre. Cette année, la liste contient plus de 230 offres.

«L’idée est de compléter l’horaire scolaire pour faire découvrir des loisirs éducatifs propres au développement harmonieux des enfants», relève Julie Sauter, responsable des activités extrascolaires au Département de la cohésion sociale (DCS). Quatre catégories sont proposées: art, science, sport et environnement/nature. Les cours sont répartis dans tous les quartiers et le canton, le plus près possible des transports publics, afin de faciliter leur accès.

Pour cette rentrée, l’offre en cours de théâtre a été renforcée, et l’unihockey et l’ultimate frisbee font leur entrée dans le riche programme. «Depuis deux ans, nous proposons aussi des cours spécialement adaptés aux enfants en surpoids ou à besoins particuliers», poursuit la responsable.

Ces cours, payants (en général 120 fr. pour un semestre), sont axés sur la découverte et l’initiation. Il ne s’agit pas de faire de la compétition, même s’ils sont encadrés par des spécialistes diplômés. «Nous tenions à renforcer le lien entre les activités, accessibles à tous les enfants, et les professionnels de la culture et du sport, relève Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du DCS. Je pense par exemple aux jeunes qui pourront suivre des cours dispensés par des artistes reconnus de la scène genevoise.»

Un conseil: avant de s’inscrire, choisissez en famille, afin que votre enfant ne soit pas parachuté dans une activité qu’il n’a pas souhaitée…

Infos: www.ge.ch/lc/gedecouvre