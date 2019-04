Les acteurs du football genevois seront formés à la médiation

C'en était trop des bagarres et agressions sur les terrains de football du Canton. Quatre mois après avoir réuni l'ensemble des acteurs - clubs, arbitres, communes -, le Canton et la Ville de Genève ont présenté, lundi soir, dix mesures élaborées dans le cadre des états généraux du sport. Objectif: lutter contre la violence sur la pelouse, mais également en dehors des terrains.

Lors de la première rencontre en novembre, une multitude d'idées avaient été avancées avant que des groupes de travail ne soient composés. Aujourd'hui, le fruit de leur travail tient dans une liste de dix mesures.

La première piste retenue paraît totalement novatrice: initier les acteurs (dirigeants, entraîneurs, arbitres, etc.) à la médiation. "Les formations Jeunesse + Sport se concentrent sur les aspects techniques du football, relève Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du département de la cohésion sociale. L'objectif est de proposer, voire rendre obligatoire, une initiation à la médiation afin que les questions de gestion de la colère et de fair-play puissent être abordées." Le magistrat socialiste espère la concrétisation de ce projet au début de l'année prochaine.

Autre mesure qui devrait entrer en vigueur sous peu, chaque club disposera d'un responsable Fair-play. Ce dernier sera chargé de sensibiliser, d'agir en matière de prévention et de sanction. "Nous avons besoin d'un point d'entrée dans chaque club", explique Sami Kanaan, maire de la Ville de Genève.

Face aux actes de violences répétés, les punitions vont-elles se durcir? L'ambition est surtout d'homogénéiser les réponses, en se basant sur une charte cantonale et son règlement. Les joueurs ne sont pas les seuls à devoir s'y conformer puisque le code de conduite est destiné à l'ensemble des publics entourant les clubs de football. "Jusqu'à présent, les règlements et les sanctions étaient purement footballistiques. Nous souhaitons élargir le périmètre avec, par exemple, la possibilité d'exclure une équipe d'un stade", poursuit Sami Kanaan. Des juristes spécialisés plancheront sur cette charte et son règlement afin que les clubs ne soient plus seuls pour fixer leurs propres règles de comportement.

Enfin, les pouvoirs publics ambitionnent également d'améliorer la coordination avec les polices municipales, les travailleurs sociaux ou la brigade de recherche et d’îlotage communautaire (BRIC) de la police cantonale lors de matchs à risque.

Les dix mesures ont été présentées aux clubs, arbitre et représentants communaux lundi soir. (TDG)