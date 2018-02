Les abris affichent complet, un nouveau lieu vient d’ouvrir

Cela n’a pas tardé. Le lendemain de l’annonce du «Plan Grand froid» mis en place par la Ville de Genève, un abri supplémentaire a été ouvert sur le territoire municipal. Soit sur la Rive droite, à la hauteur du 56, route des Franchises, non loin d’un arrêt de bus, d’une capacité de 50 lits et accessible assez rapidement quand on vient du centre-ville.

C’est le Service d’incendie et de secours qui s’est chargé de coordonner cette ouverture, selon les plans préétablis entre les différentes instances concernées. La décision a été prise samedi soir à 22h; à ce moment-là, il ne restait plus que deux places de libre dans les deux structures gérées par la Ville aux Vollandes et à Richemont. L’Accueil de nuit de l’Armée du Salut (ADN), situé au chemin Galiffe, affichait également complet (38 lits, tous occupés). Quant à la structure réservée à l’accueil des familles, gérée aussi par l’Armée du Salut, elle héberge en plus des femmes venues de Richemont et doit impérativement garder une douzaine de places vacantes pour les mineurs non accompagnés, particulièrement nombreux cette année.

Quatre jours de grand froid

C’est dire si le dispositif actuel est à la limite de sa saturation. La température, elle, continue de chuter. Le dernier avis météo parle d’un critère «grand froid» valable jusqu’au jeudi 1er mars. Les températures ressenties en plaine sont de l’ordre de -10 à -15 degrés dès aujourd’hui dimanche. «Quand on vient du froid et que l’on rentre chez soi, dans un local à 20 degrés et plus, on a de la peine à se réchauffer», résume une habitante de cette ville croisée dans la rue. Alors, pour ceux qui survivent dans cette même rue…

Pour eux donc, l’assurance d’un repli possible à tout moment dans une structure en sous-sol, dévolue à l’hébergement d’urgence. Quatre personnes, du personnel professionnel de la protection civile de la Ville de Genève et des astreints, compose l’équipe montée en une petite heure samedi soir. A 23h30, l’abri des Franchises était opérationnel.

A noter que le SIS, qui chapeaute l’opération et alarme les collaborateurs de piquet, doit se préserver, sans égoïsme, un abri supplémentaire. «En cas d’incendie ou de sinistre majeur, on doit en effet disposer en tout temps d’une structure pour mettre en sécurité les gens, accueillir des habitants évacués de leur immeuble, par exemple», précise l’officier de direction du SIS, Frédéric Jaques. Cette construction réservée est celle de Varembé.

Un seul numéro: le 144

Enfin, le message à la population reste le même. Si l’on rencontre une personne dans la rue et que l’on a le moindre doute sur sa situation de précarité, il faut composer le 144. L’opérateur évaluera la situation décrite, au besoin engagera une ambulance ou transmettra l’information aux partenaires sociaux qui partagent tous la même attention.

Une vigilance en réseau est le meilleur des filets, notamment pour alimenter le travail des équipes en première ligne, celles qui tournent chaque soir dans le terrain. Ces tournées nocturnes, déjà dédoublées depuis vendredi, vont encore s’étoffer. (TDG)