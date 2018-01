Les Zurichois à l’assaut de la rue de la Corraterie

C’est une bataille larvée, qui se déroule en silence dans la vieille Genève. On n’y entend ni le feu des arquebuses ni les cris des piquiers. Et aux fenêtres, aucun banquier ne lance son bol de soupe. Pourtant, la rue de la Corraterie est assiégée. Forts de leur puissance financière, les assaillants prennent les maisons les unes après les autres. Ils viennent de Zurich et possèdent désormais plus de la moitié de l’une des rues les plus prestigieuses de la ville.

Ainsi vont les informations immobilières. Mercredi, la banque privée Lombard Odier, qui va déménager à Bellevue, a annoncé avoir vendu six de ses immeubles de la Corraterie à Axa Winterthur. Cette transaction met en lumière le poids de plus en plus prédominant des sociétés zurichoises dans l’immobilier. Sur les vingt parcelles qui s’égrainent le long de l’artère, une douzaine leur appartient.

Les grandes banques en ont une grande part. Les zurichoises UBS et Credit Suisse sont installées de longue date au bas de la rue. Plus récemment, de grandes assurances ou des sociétés immobilières y ont fait leur trou. SPS Real Estate possède les deux premiers immeubles qui, depuis le Musée Rath, partent en enfilade sur le côté gauche. Avec sept objets, Axa est le plus gros propriétaire.

Quelques beaux restes

Aux Genevois, il reste quelques beaux morceaux. Lombard Odier a conservé son siège historique du numéro 15. La CAP, une caisse de pension de fonctionnaires, détient trois immeubles au bas de la rue et la Ville détient le Musée Rath. Enfin, les Saussure sauvent l’honneur des vieilles familles avec leur magnifique hôtel qui, accroché sur les hauteurs, surplombe la rue.

Six immeubles pour les Genevois, c’est chiche. Mais il n’y a pas de raisons de crier au loup. Cela fait longtemps que les acteurs du dehors se sont installés dans le secteur. La première banque étrangère y est venue il y a cent quarante ans déjà, suivie par un établissement bâlois (lire ci-dessous)

Ces vingt dernières années, la succession des ventes illustre comment Genève a vendu un patrimoine dont la valeur explose. En 2004, la Banque Cantonale de Genève (BCGE) vend le numéro 4 de la Corraterie pour 34 millions à BNP Paribas. Celle-ci le revend en 2017 à la banque Safra Sarasin pour 78 millions. La BCGE, encore elle, vend à deux particuliers le numéro 6 en 2000 pour 26 millions de francs. Axa le rachète en 2017 pour 57 millions.

Les prix s’enflamment comme partout au centre-ville. Pour pouvoir acheter, il faut des reins solides. La rue de la Corraterie n’est pas une exception. «Ce qui s’y passe est l’illustration d’un phénomène de plus en plus fort au centre-ville, commente Grégory Grobon, directeur de SPG Intercity et expert en immobilier. Ce sont désormais les institutionnels qui achètent.»

Derrière eux se cachent les grandes assurances du pays qui gèrent l’épargne des futurs retraités. Comme la Bourse ne rapporte plus assez, elles placent dans la pierre les montagnes de cash dont elles disposent. Ce sont elles, ces dernières années, qui ont acheté de l’immobilier à des hauteurs qui donnent le tournis.

Swiss Life, le plus gros propriétaire foncier du pays, a par exemple dépensé 535 millions en 2014 pour acquérir le 8, rue du Rhône. Une vente record. Il a aussi versé 200 millions pour le 10, rue d’Italie. Il faut relever que la présence aussi forte de zurichois parmi ces acteurs s’explique notamment par le phénomène de concentration des entreprises qui s’est faite au profit de Zurich. Mais la capitale économique n’échappe à ces aspirations. Axa Winterthur, qui semble si zurichoise, est en fait aux mains des Français.

Étrangers quasi absents

Les Suisses dominent ce grand mercato immobilier, où les étrangers sont presque absents. «Même si l’emprunt est bon marché en Suisse, ils ne peuvent pas régater avec les institutionnels suisses qui, eux, n’utilisent souvent que des fonds propres», explique Grégory Grobon. Les étrangers se rabattent sur des objets moins chers où le risque est plus élevé. Ils achètent en périphérie ou des bureaux vacants.

Il y a pourtant quelques particuliers qui cherchent du «Trophy asset», comme disent les courtiers. Grégory Grobon raconte: «J’ai vu un Chinois qui voulait absolument acheter de la vieille pierre à la rue de Rhône, quel que soit le prix. C’était pour lui comme une revanche contre le communisme.»

Les commerçants résistent

Si les banquiers ont lâché la Corraterie pour s’installer au vert, les commerçants genevois résistent. Sur cette artère, les Brachard, Fleuriot ou Hofstetter se maintiennent. Ils font honneur à la plaque commémorative qui, en face de leurs vitrines, rappelle qu’ici, en 1602, «leurs vaillants ancêtres repoussèrent l’ennemi». Les Zara, Starbuck’s ou H&M n’auront pas la Corraterie!

L’emblème d’une ville prospère

La Corraterie est à la fois le symbole précoce de l’extension urbaine de la ville et de la concentration de sa richesse bancaire. Elle ne prend sa forme actuelle qu’au début du XIXe siècle. Coincée entre le pied de la colline et le système des fortifications, elle sert longtemps de champ de courses avec un manège. Les «courratiers» y font le courtage des chevaux, d’où son nom.

Mais la ville, comprimée dans ses murs, cherche de nouveaux espaces. En 1827, l’architecte Samuel Vaucher, appuyé par son complice l’ingénieur cantonal Guillaume Henri Dufour, dessine l’ensemble qui longe la rue, à gauche en descendant. C’est un urbanisme nouveau, qui préfigure la ville moderne qui surgira après la destruction des fortifications, trente ans plus tard. «Il introduit la régularité, l’ordre et l’alignement, tout en conservant un style néoclassique», explique l’historien David Ripoll.

Cette longue barre, bordée de boutiques, comprend l’un des premiers trottoirs de la ville. «C’est nouveau. On crée un espace de déambulations pour des gens désœuvrés qui font du shopping.» Il est souvent dit que la Corraterie est notre rue de Rivoli. La comparaison avec l’artère parisienne est excessive, mais l’ordre, voire l’apparat recherché, témoignent de la même approche.

La rue est vite colonisée par le secteur bancaire. «1876 est un jalon important car la première banque étrangère, le Crédit lyonnais, s’y installe», rappelle l’historien. Elle est suivie, en 1910, par la Schweizerischer Bankverein de Bâle, ancêtre de la SBS, qui fusionna avec UBS.

En 1920, Lombard Odier érige le numéro 11 dans un style néoclassique. «À l’époque, les banques se réfèrent au grand siècle du 18e, une manière de souligner leur continuité et d’inspirer la confiance.» En 1921, la banque Hentsch transforme le numéro 15, qui sera racheté en 1994 par Lombard Odier. C’est ce bâtiment que la banque privée n’a pas vendu à Axa Winterthur et qu’elle compte rénover prochainement. C.B.

(TDG)