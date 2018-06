Les Vieux-Grenadiers auront leur vigne

Fondée en 1749, cette société genevoise de mille membres pourra bientôt boire son propre vin. Une vigne a été plantée jeudi dans son cercle de Plainpalais. Le conseiller aux États Robert Cramer, qui a rejoint cette confrérie dont la devise est «patrie, famille, amitié», a parrainé les ceps. Sous les yeux du président Pierre-Yves Vendramin, l’homme politique genevois était en verve pour l’occasion, évoquant le chasselas, «le vin qui ne passe pas la soif».

La vigne a ensuite été bénie par Claude Pauli, accouru du Valais. Cet ecclésiastique n’a pas non plus manqué d’humour. Se livrant à une ode au vin, boisson plus que millénaire, il a assuré que ce breuvage «veille sur notre foi, vous l’écrirez comme vous voudrez»!

La cérémonie a été entrecoupée par les tirs des grenadiers.

Quand on les aperçoit lors de manifestations officielles, ils sont impressionnants, défilant derrière leur commandant et leurs sapeurs vêtus de grands tabliers blancs. Les Vieux-Grenadiers est une société exclusivement masculine. Il n’existe pas de «vieille grenadière».

Quant aux armes, elles sont jalousement gardées dans l’arsenal de la compagnie. Fusils, sabres et épées sont d’époque: elles auraient servi sur les champs de bataille d’Europe, en particulier dans les armées françaises. Les Moscovites pourront les admirer cet été: la compagnie ira arpenter le sol de la Place Rouge. (TDG)