Les Verts veulent chiffrer les conséquences d’un accident lors du transport de chlore

Les Verts genevois refusent de déclarer forfait sur la question du transport ferroviaire de chlore à travers le canton. Suite aux dernières décisions de la Confédération, des CFF et de l’industrie, ils demandent au Conseil d’État genevois, par le biais d’une motion déposée ces jours, de chiffrer les conséquences financières et humaines en cas d’accident. Cette évaluation devrait ensuite être rendue publique, dans le cadre du débat sur l’opportunité de produire le chlore en Valais, où il est destiné à l’industrie, plutôt que de l’importer par le rail et de lui faire traverser tout l’arc lémanique, fortement peuplé.

Le parti écologiste estime en effet que les répercussions d’un éventuel accident doivent être prises en compte dans ce dossier. «Il s’agit d’inclure cela dans le calcul du coût global du transport de chlore par le rail, pour savoir si celui-ci reste plus avantageux qu’une production locale», confie l’auteure de la motion, la députée Verte Isabelle Pasquier.

L’argent étant le nerf de la guerre, c’est cet aspect qui a poussé la Confédération à écarter en l’état l’option d’une production locale de chlore. Dans son rapport intermédiaire rendu en février, Berne souligne que cela coûterait 3,4 fois plus cher que de l’importer. Un passage de ce rapport fait particulièrement bondir Isabelle Pasquier, celui qui dit que la «pression publique pourrait rapidement augmenter, par exemple en cas d’accident ferroviaire impliquant du chlore, en Suisse ou dans un pays frontalier. La Suisse se retrouverait alors dans un débat politique animé, forçant le gouvernement à prendre des mesures fortes.» Tergiversation inadmissible aux yeux des Verts genevois: «Nous ne souhaitons pas attendre qu’un accident survienne pour que les répercussions financières et humaines soient évaluées.» Ils rappellent qu’en 2014, on estimait à l’État de Genève que si un wagon de chlore perdait tout son contenu, jusqu’à 30% des personnes à l’air libre dans un rayon de 2,5 kilomètres décéderaient. «Nous avons calculé que dans le secteur de la gare Cornavin, où transitent les trains transportant le chlore, cela pourrait concerner 230 000 personnes», précise Isabelle Pasquier.

Les Verts réagissent aussi à la décision, prise en juin, d’assouplir une des mesures de sécurité prévues, la suppression de 430 obstacles le long de la voie ferrée (clôtures, barrages antichars, socles en béton d’anciens pylônes, etc.) pouvant endommager le réservoir d’un wagon-citerne en cas d’accident. Cela ne devra plus être fait en une seule fois, mais au fur et à mesure des travaux d’entretien courants. La Confédération, les CFF et les industriels considèrent que les autres mesures mises en place, notamment la limitation de la vitesse des convois de chlore à 40 km/h, suffisent à prévenir les accidents. Et cela même si, par ailleurs, les wagons-citernes ne répondent pas toujours aux nouvelles normes de sécurité exigées.

Les Verts vont coordonner leur action avec les sections vaudoises et valaisannes du parti. Toutefois, ils sont conscients que la marge de manœuvre du Canton est limitée. En 2016, les Chambres fédérales avaient rejeté une initiative cantonale, votée à l’unanimité du Grand Conseil genevois, qui voulait obliger les entreprises à produire leur chlore sur place. Les Verts espèrent donc faire rebondir le débat avec leur motion.