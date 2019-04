Les Verts s’affrontent en interne et draguent leurs militants

L’annonce d’Esther Alder a précipité les choses. Le 12 février, la magistrate informe, un peu à la surprise générale, qu’elle renonce à se présenter pour un troisième mandat au Conseil administratif. Le lendemain, les Verts de la Ville de Genève lancent un appel à candidatures en vue de l’élection du printemps 2020. On se bouscule: trois femmes et cinq hommes font part de leur intérêt à l’issue du délai, le 11 mars.

Depuis, c’est une étrange compétition, une campagne qui ne dit pas son nom, qui est en train de se jouer à l’intérieur du parti. Entre rendez-vous informels, cafés, coups de téléphone et passages dans les médias, il s’agit de convaincre les 350 adhérents de la section de se rendre à l’assemblée générale de désignation des candidats – qui se tient ce soir. Et, si possible, d’obtenir leur vote au passage.

Liste des adhérents

«J’ai peut-être fait une quinzaine de coups de fil, pas plus, à des proches pour leur dire de venir», reconnaît le conseiller municipal Alfonso Gomez. Comme le parti est traversé par plusieurs obédiences, avec «des fundis» et «des realos» comme le résume un candidat, chacun a intérêt à solliciter les membres avec lesquels il a le plus d’affinités. L’ancien député au Grand Conseil Christian Bavarel parle de rencontres, de cafés, de séances de travail et de propositions envoyées aux uns et aux autres afin de recueillir leurs avis.

«J’ai contacté un certain nombre de personnes en leur demandant de quel conseiller administratif Genève avait besoin», raconte de son côté le député Jean Rossiaud. «Quand je croise des militants, je leur dis de venir à l’assemblée», indique Frédérique Perler. Uzma Khamis-Vannini explique avoir «une étude à faire marcher» et donc pas le temps de faire des téléphones. «J’ai juste écrit quelques publications sur Facebook», déclare la cheffe de groupe des Verts au Municipal.

Dans cette course aux voix des militants, il existe une liste qui suscite les convoitises et nourrit quelques fantasmes: le fichier sur lequel figurent les coordonnées de tous les adhérents. En théorie, seuls les présidents l’ont en leur possession. Or, en l’occurrence, deux anciens présidents sont candidats: Alfonso Gomez et Marjorie de Chastonay. «Je ne l’ai pas, affirme le premier. Le secrétariat du parti est très attentif aux questions de confidentialité.» Même réponse chez la seconde: «Je n’oserais pas l’utiliser, insiste celle qui est aujourd’hui députée. Cela serait extrêmement mal perçu. Depuis 2014, je n’ai jamais lâché la section Ville. Comme je suis très investie, les rencontres se font spontanément, en sortant des comités ou sur les marchés par exemple.»

Présence sur les plateaux

Prendre contact avec les militants est plus facile lorsqu’on est actif à l’intérieur du parti. Ce n’est plus le cas d’Alexandre Wisard. Directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche du Canton, il ne siège plus au Conseil municipal depuis quatre ans. Une éternité dans un parti qui a vu son nombre d’adhérents fortement augmenter ces dernières années. Dans ces conditions, passer «la barrière» que représente le scrutin interne devient très compliqué. «En politique, vous êtes un kleenex que l’on jette dès lors que vous arrêtez, confie-t-il. On vous oublie du jour au lendemain.» Il ajoute: «De toute façon, je n’ai pas le temps de faire campagne, je travaille 50 à 60 heures par semaine. Dans le fond, je suis en campagne permanente depuis que j’ai commencé à travailler.» Jean Rossiaud dit avoir «toujours privilégié le terrain à l’appareil». Ancien élu au Grand Conseil, Boris Calame assure qu’il n’a pas fait campagne non plus.

Reste qu’une campagne a bien lieu sur les réseaux sociaux et dans les médias. Rares sont d’ailleurs les Verts qui ont résisté à l’attrait des plateaux et des cinq minutes de direct – aussitôt publiées sur leur compte Facebook. Marjorie de Chastonay explique avoir eu «plusieurs retours positifs après [s]on passage sur Léman Bleu». «J’ai été présent dans la presse en me positionnant sur des sujets d’actualités comme la réforme fiscale des entreprises, RFFA, et la 5G», relate Jean Rossiaud.

Logiques d’appareil

Nouveauté dans le paysage politique il fut un temps, les Verts n’échappent plus aux logiques de clans et d’appareil. «Nous ne sommes pas meilleurs que les autres», admet Frédérique Perler. Oui, les ambitions personnelles ont aussi cours chez les Verts. Oui, il s’y exerce des rapports de force. Depuis quelques années, «l’aile gauche» a pris l’ascendant dans un parti jadis dominé par des personnalités plus au centre, tels que Robert Cramer et David Hiler. «Nous nous retrouvons sur l’environnement et sommes plus ou moins d’accord sur le social. En revanche, il existe de gros clivages sur l’économie», explique Boris Calame.

Les dés sont-ils jetés avant même l’assemblée générale? «J’ai vu des présentations brillantes qui ont retourné des assemblées», se rappelle Alexandre Wisard. «Ce qui est déterminant, c’est de savoir combien de membres vont venir, observe Christian Bavarel. Plus on sera nombreux, plus les candidats choisis seront représentatifs de l’ensemble du parti.»

(TDG)