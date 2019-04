Les Verts désignent Frédérique Perler et Alfonso Gomez pour l'élection à l'Exécutif

Frédérique Perler et Alfonso Gomez. Réunis en assemblée générale jeudi soir, les Verts de la Ville de Genève ont choisi la députée au Grand conseil et le conseiller municipal en vue de l'élection au Conseil administratif en 2020. Il aura fallu quatre tours pour départager les cinq candidats masculins.

Signe du poids pris par «l'aile gauche» du parti ces dernières années, l'ultime round a vu Alfonso Gomez l'emporter sur Jean Rossiaud avec 56 voix contre 44. Alexandre Wisard, Christian Bavarel et Boris Calame ont été éliminés lors des tours précédents.

«Vieux loup de mer»

Pour Alfonso Gomez, «un vieux loup de mer» comme le surnomme affectueusement un autre élu, c'est l'investissement au sein du parti, sa présence lors des réunions ou sur les marchés et son entregent qui semblent avoir fait la différence aujourd'hui, face à un Jean Rossiaud jugé «plus clivant» par certains.

Le conseiller municipal, élu depuis 2013, ne s'y est d'ailleurs pas trompé dans son discours, mettant en avant son engagement, sa volonté de défendre le programme du parti ainsi que le travail fait par le groupe au Municipal. «On avait mis en garde contre les dangers de la 5G il y a deux ans déjà», a-t-il rappelé. Alfonso Gomez travaille comme directeur adjoint au Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre.

Le Département des constructions en ligne de mire

Frédérique Perler a devancé, dès le deuxième tour, la députée Marjorie de Chastonay et la cheffe de groupe au Municipal Uzma Khamis-Vannini. Très émue à l'annonce du résultat, Frédérique Perler a remercié l'assemblée, qui l'a longuement applaudie. «C'est une reconnaissance de mon travail depuis des années chez les Verts», a réagi celle à qui, il y a huit ans, il avait manqué quelques voix pour être désignée. Esther Alder l'avait emporté. La magistrate a annoncé, en février, qu'elle renonçait à un troisième mandat, ouvrant le bal des candidatures.

Issue des milieux associatifs, assistante sociale au Centre social protestant, Frédérique Perler siège actuellement au Grand Conseil, après dix ans au Conseil municipal, qu'elle a présidé en 2010-2011. «J'ai l'expérience et j'ai les compétences», a-t-elle martelé dans son discours. Un discours, très abouti, volontaire, qui a été plus applaudi que celui de ses deux concurrentes.

Comme d'autres, à l'image d'Alexandre Wisard et Boris Calame, Frédérique Perler a insisté sur l'objectif de revendiquer - enfin - le Département des constructions et de l'aménagement de Rémy Pagani. «Il faut passer à l'action», a lancé celle qui est aussi vice-présidente du parti cantonal. Elle cible l'assainissement des bâtiments, la végétalisation des immeubles, le développement des pistes cyclables et des zones piétonnes.

Liste commune avec le PS?

Le choix d'envoyer deux candidats a fait l'unanimité. Il était recommandé par le comité directeur, qui a suggéré à ses membres d'être «ambitieux et raisonnables». «Deux candidats, ce n'est pas tant pour offrir un choix à la population, mais bien pour doubler notre présence au Conseil administratif», a affirmé le co-président de la section, Didier Bonny. Dopés par les manifestations des jeunes sur le climat, surfant sur les succès électoraux des cousins alémaniques, les Verts sont convaincus de pouvoir glaner un second siège à l'Exécutif.

La décision d'envoyer deux candidats renforce aussi la perspective de voir Verts et socialistes faire liste commune dès le premier tour des élections municipales. Frédérique Perler et Alfonso Gomez pourraient s'associer, sur un ticket à quatre, au magistrat sortant Sami Kanaan et à la conseillère municipale Christina Kitsos, désignés par le PS à la mi-mars. (TDG)