Les TPG vont encore fêter un record de fréquentation

On est de plus en plus, et on a la bougeotte. Un peu comme l’aéroport, qui bat chaque année son record de fréquentation, les TPG s’acheminent vers un nouveau score inédit en 2017. La régie devrait boucler l’exercice en ayant convoyé 216 millions de voyageurs. Le deux-cent-millionième passager a été recensé samedi 9 décembre en début de soirée à l’arrêt «Carouge-Marché», à bord du tram 18 en partance vers le CERN.

Au terme d’une année qui a vu les Genevois confirmer leur volonté de maintenir des tarifs bas pour les transports publics, ce record ne dément-il pas les assertions des responsables du réseau, qui ont toujours affirmé que les prix adoucis dès 2014 ne leur avaient pas fait gagner un seul passager? Les TPG maintiennent cette thèse. «Indépendamment des tarifs, on observe chaque année une hausse naturelle de la fréquentation, car la population de la région s’accroît et les besoins de mobilité suivent la même tendance», explique Isabel Pereira au nom des TPG. Dans les faits, la croissance du nombre de voyageurs devrait être modeste cette année. Si le total de 216 millions de voyages se confirme, on assistera à une hausse annuelle de guère plus de un pour-cent par rapport aux 213,8 millions de voyages recensés l’an dernier. Dans le même temps, la population cantonale a crû de 0,7% en rythme annuel, selon les statistiques les plus récentes.

La régie souligne que ce n’est pas un hasard si le deux-cent-millionième voyage a eu lieu à bord d’un tram. C’est le mode de locomotion qui assure le plus de voyages: 41% du total en 2016, avec en tête la ligne 12, talonnée par la 14 et suivie de plus loin par la 15 et la 18. Les trams ayant une très forte capacité, ces lignes ne sont pas forcément les plus bondées. Celles qui sont les plus sollicitées en fonction de la place disponible à bord sont le trolleybus 3 (Gardiol – Crêts-de-Champel), le bus 8 (Veyrier- Douane – OMS) et les bus transfrontaliers 61 et F (qui raccordent la gare Cornavin à Annemasse et Gex respectivement).

Le fait que deux des quatre lignes les plus chargées soient transfrontalières illustre la forte demande de mobilité à l’échelle régionale. «Alors que le canton dispose déjà d’une desserte très dense, c’est à l’échelon régional que le transport public est voué à se développer davantage, confirme Isabel Pereira. On voit déjà que les lignes D et Y sont également très sollicitées.» La première va de Saint-Julien à Bel-Air alors que la seconde relie Val-Thoiry à Ferney via l’aéroport: des régions où des extensions du réseau de tram sont prévues, tout comme celle qui est en cours de réalisation à Annemasse. (TDG)