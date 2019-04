«Les SIG ne m’incitent plus à économiser l’eau»

Pour Laurent Marti, la pilule est difficile à avaler. Alors que sa consommation d’eau a diminué d’année en année, sa facture, elle, a explosé à cause de la nouvelle tarification de l’eau potable. Lors de son entrée en vigueur en 2015, les Services industriels de Genève (SIG) affirmaient pourtant qu’avec celle-ci, «le prix payé par le consommateur est directement lié à sa consommation», selon le principe fédéral de l’utilisateur-payeur. Sauf que dans le cas de Laurent Marti, c’est tout le contraire.

En 2014, avec l’ancienne tarification, ce propriétaire de villa et son épouse ont consommé 43 mètres cubes d’eau, qui leur ont été facturés 385 francs par les SIG. Et en 2018, ils ont consommé 38 m3, qui leur ont coûté 619 francs. En clair, alors que la quantité d’eau utilisée a diminué de plus de 11%, la facture, elle, a augmenté de 60%!

Efforts découragés

Laurent Marti, qui est extrêmement soucieux de ne pas gaspiller le précieux liquide, avoue avoir été découragé dans ses efforts. «Nous récupérons l’eau de pluie, nous privilégions les douches aux bains, nous n’arrosons jamais notre gazon et le laissons jaunir en été, mais depuis que nous avons pris conscience de l’absurdité de la nouvelle tarification, nous sommes hélas enclins à renoncer à certains gestes d’économie.»

À quoi bon, se demande-t-il par exemple, utiliser l’eau de rinçage de la salade pour arroser les plantes, puisque de toute manière, il pourrait consommer trois fois plus d’eau qu’actuellement sans que cela ne lui coûte un centime de plus? «L’été dernier, pendant la canicule, je critiquais mes voisins qui arrosaient leur pelouse, mais en fait ils avaient bien raison! Devrons-nous réapprendre à gaspiller? Cela est d’autant plus étonnant que les SIG sont par ailleurs très forts pour inciter les gens à économiser l’électricité avec le programme Éco21.»

En 2015, les SIG ont mis en place un principe de grille tarifaire par tranches de consommation (de 0 à 100 m3, de 100 à 500 m3, etc.). Laurent Marti doit depuis lors payer un forfait fixe de 579 francs par an, qui inclut l’utilisation de 100 m3 d’eau. Au-delà, chaque mètre cube supplémentaire est taxé. Donc, qu’il consomme un seul litre d’eau ou 100 m3, le tarif est le même.

Avec l’ancien système, il payait une part fixe de 250 francs, à laquelle s’ajoutaient les taxes au compteur pour l’eau potable et pour les eaux usées, dès le premier mètre cube. Certes, rares sont les propriétaires de villa qui consomment aussi peu d’eau que Laurent Marti. Mais l’ancienne tarification était nettement plus avantageuse pour ceux-là.

Le principal changement, en fait, c’est que les eaux usées, qui étaient auparavant uniquement facturées au compteur, sont aujourd’hui aussi soumises à un forfait de base (260 francs sur les 579 francs susmentionnés), selon le même principe de tranches de consommation.

Entretenir le réseau

«La tarification antérieure à 2015 ne permettait plus de financer et d’entretenir l’infrastructure d’assainissement des eaux usées, justifie la porte-parole des SIG, Élise Kerchenbaum. En effet, le canton, en pleine expansion, compte sans cesse de nouveaux logements et nous investissons 46 millions par an dans les installations pour la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées.» Il s’agit aussi de moderniser des stations d’épuration construites dans les années 70, et d’optimiser leur rendement. «Le prix du m³ d’eau à Genève est comparable à celui pratiqué dans les autres grandes villes de Suisse», ajoute-t-elle.

«Cela ne me dérange pas que le prix de l’eau augmente, assure Laurent Marti. Ce que je conteste, c’est la méthode de calcul. Pour moi, elle ne devrait en aucun cas contenir un forfait de consommation.»

«Engagement exemplaire»

Il a donc interpellé les SIG, qui lui ont répondu par écrit que le tarif de l’eau a augmenté en moyenne de 9,8%, mais que cette augmentation varie en fonction du profil de consommation individuel. Et de reconnaître que dans son cas, elle était particulièrement importante. Dans ce courrier, les SIG nient toutefois que le nouveau système puisse inciter à consommer davantage d’eau.

Aujourd’hui, ils saluent «l’engagement exemplaire de ce client». «Nous comprenons sa déception, confie Gabriel Bonnasse, directeur du marketing aux SIG. Il est vrai que les économies réalisées par les ménages qui consomment moins de 100 m3 par an sont peu valorisées par notre grille tarifaire. Cependant, celle-ci améliore la visibilité des factures pour le client.»

(TDG)