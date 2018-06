Les SIG lui remboursent une facture de 17 300 francs

Les SIG n’en ont pas fini avec les réclamations. Après les factures d’eau qui divaguent (nos éditions des 19 février et 22 mai), voici les compteurs de gaz qui font à leur tour des caprices. Michèle, administratrice et copropriétaire de l’immeuble 11-17 du chemin Edouard-Olivet à Thônex, en a fait l’amère expérience. Au terme de six ans de lutte, elle a obtenu le remboursement de 17 300 francs.

Un résultat auquel elle ne serait jamais parvenue, souligne-t-elle, «sans une persévérance sans faille». L’immeuble en question étant chauffé au gaz naturel, elle a remarqué dès 2008 que le compteur avait des sautes d’humeur inexplicables. Elle s’en est inquiétée auprès des Services industriels genevois (SIG), qui n’en ont pas vraiment tenu compte.

Travaux d’isolation

«Cet immeuble est entretenu dans les règles de l’art, explique-t-elle. Entre 2010 et 2011, nous avons changé les fenêtres et les velux, et installé des triples vitrages pour améliorer l’isolation des 26 appartements. En 2012, nous avons également amélioré l’isolation des terrasses dont certaines font office de toit.» Du coup, dès 2012, la courbe du chauffage a baissé de 1,5 degré.

Mais – stupeur – la même année, au lieu de récolter le fruit économique de ces travaux d’isolation, l’immeuble voit sa consommation de gaz augmenter de 25 000 litres… «Pour le mois de février, la facture était de 50% plus chère que celle de février 2010 envoyée avant que les travaux ne soient effectués.» À ses interrogations, les SIG répondent en soulignant que «l’hiver 2012 a été historiquement froid et particulièrement long», ce qui pourrait expliquer selon eux la forte consommation de gaz pour le chauffage.

Compteur contrôlé à Berne

«Par ailleurs, notre service de gaz a confirmé que le compteur en question ne peut en aucun cas enregistrer un surplus de consommation. Une éventuelle défaillance entraînerait un ralentissement, voire un blocage complet de l’enregistrement.» En fin de compte, le service clients des SIG propose à Michèle de faire contrôler son compteur par l’Office fédéral de métrologie METAS à Wabern, dans le canton de Berne.

Le contrôle coûte 1000 francs mais notre interlocutrice décide de s’y plier. Le compteur fou est ainsi démonté et envoyé à Wabern. «De longs mois s’écoulent, indique cette dame, et je n’avais plus aucune nouvelle des SIG. J’ai alors appelé METAS directement durant l’été 2014. Ils m’ont informée que leur rapport avait été bouclé deux mois auparavant et transmis tout de suite aux SIG: «votre compteur tournait 7,9 fois trop vite…» ont-ils précisé.»

Forte de cette information, Michèle contacte les SIG en soulignant que le dysfonctionnement de son compteur a été dûment constaté par METAS. Ces derniers indiquent qu’ils vont lui rembourser les sommes payées en trop, non seulement depuis 2012 mais depuis 2008… Soit 16 000 francs. Michèle n’en est pour autant pas tout à fait satisfaite. Elle remarque que la TVA n’est pas comprise dans ce remboursement. «Je leur ai écrit qu’il convenait d’ajouter 8% de TVA sur ce montant…» Les SIG ont obtempéré et lui ont remboursé les 17 300 francs exigés. Morale de cette histoire selon elle? «Il faut être persévérant et ne jamais lâcher. Au début, les SIG ont traité mes remarques à la légère en affirmant que leurs compteurs ne pouvaient pas dérailler. Vu le nombre de compteurs à Genève, je comprends que ce serait dramatique pour eux si chacun se mettait à les faire contrôler.»

Ils ont tout remboursé

Interrogés au sujet de ce cas, les SIG répondent par le biais de leur porte-parole Élise Kerchenbaum: «SIG regrette cette défaillance du compteur, qui a entraîné des frais de chauffage anormalement élevés pour les 26 occupants de la PPE ayant investi dans une isolation performante de leur immeuble. Ces frais de chauffage ont été intégralement remboursés dès que la défaillance a été constatée. L’administratrice a bien fait d’alerter SIG. En effet, les relevés de compteurs ne montraient aucun pic de consommation anormal.»

La porte-parole confirme que le remboursement a couvert «toute la période de la défaillance du compteur, à savoir de juin 2008 à juin 2014». Les SIG ont également réglé les frais de contrôle. Seul point de divergence: selon eux, les premières réclamations de Michèle datent de mars 2013 alors que notre interlocutrice soutient les avoir alertés dès 2008 sans obtenir de réponse satisfaisante. (TDG)