Les SIG fâchent des petits producteurs d’énergie solaire

Les Services industriels de Genève (SIG) ne cessent de promouvoir l’énergie photovoltaïque auprès des particuliers. Dans une vidéo vantant l’offre «Ma maison solaire», des propriétaires de villa énumèrent les avantages d’installer des panneaux solaires sur son toit, avec le soutien de la régie.

Mais ce genre de publicité passe mal auprès de certains petits producteurs d’électricité photovoltaïque. En effet, alors que les SIG s’étaient contractuellement engagés à leur racheter leur courant à un prix fixe sur une vingtaine d’années, ils ont résilié ces contrats unilatéralement en 2018.

Du coup, ceux qui avaient acheté des panneaux solaires en comptant sur ce contrat avec les SIG pour amortir leur investissement à long terme se retrouvent le bec dans l’eau, avec un gros manque à gagner à la clé. Mais pour les SIG, c’est uniquement le changement de législation fédérale, approuvé en votation populaire fédérale, qui est la cause de cette situation.

Jusqu’à la fin de 2017, toute installation photovoltaïque pouvait être candidate à la rétribution à prix coûtant (RPC), une subvention fédérale destinée à encourager le développement des énergies renouvelables en assurant le rachat de l’électricité produite à un tarif préférentiel. Cependant, comme il y avait une liste d’attente de plusieurs années, les SIG proposaient, dans l’intervalle, de racheter eux-mêmes ce courant à un prix approchant.

Ils se sentent trahis

Mais depuis le 1er janvier2018, les petites installations photovoltaïques (moins de 30kilowatts de puissance) n’ont plus droit à la RPC et ne touchent plus qu’une petite rétribution unique (PRU) censée couvrir environ le tiers de l’investissement. Les SIG ont alors résilié leurs contrats, même si la durée de rachat qu’ils avaient promise était loin d’être échue. En tout, 300 petits producteurs genevois sont concernés. Ils se sentent trahis par les SIG, en qui ils avaient toute confiance vu leur statut d’entité publique.

C’est le cas de Julien*, propriétaire d’une villa à Collex-Bossy, sur laquelle il a installé 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en 2008, qui lui ont coûté près de 35000francs. «L’injection de l’électricité sur le réseau des SIG me rapportait environ 2500francs par an, à raison de 80 centimes par kilowattheure, et c’était censé durer jusqu’en 2028, si je n’obtenais pas la RPC avant, confie-t-il. Sans cela, je n’aurais jamais pu faire un tel investissement.»

Avec le changement de système et la résiliation de son contrat, le manque à gagner s’élève à plus de 15000francs pour Julien. Les SIG continuent de lui racheter son courant, mais au tarif nettement moins avantageux de 11,8ct/kWh (cela passera à 13,14ct/kWh en 2020, ce que les Services industriels de Genève affirment être parmi les tarifs les plus généreux de Suisse). «Les SIG font beaucoup pour promouvoir l’énergie solaire, mais dans la pratique, ils laissent tomber les petits producteurs, déplore-t-il. Cela va dissuader les gens d’investir dans le photovoltaïque.»

Julien a échangé de nombreux courriers avec la régie, et il a même écrit au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Detec). «Tout le monde se renvoie la balle, note-t-il. Les SIG disent que c’est à cause du changement de loi fédérale, et à Berne on me renvoie aux SIG, qui ont signé ces contrats...»

Comment est-ce possible?

Mais comment un contrat établi pour vingt ans peut-il être résilié du jour au lendemain? Pour Andreas Fabjan, avocat et membre du comité de l’association de propriétaires Pic-Vert, les SIG ont floué les propriétaires: «Leurs contrats prévoient, certes, la possibilité d’une résiliation anticipée dans certains cas, mais celui d’un changement de loi n’en fait clairement pas partie.»

Pour les SIG, au contraire, les contrats stipulent «le caractère provisoire du rachat d’électricité», puisqu’ils «mentionnent clairement que les SIG achètent l’énergie solaire tant que les installations photovoltaïques sont sur liste d’attente pour recevoir la subvention fédérale», nous répond la régie par écrit. Autrement dit, puisque la liste d’attente a disparu avec la RPC, les SIG considèrent que leurs contrats de rachat n’ont plus de raison d’être.

Au-delà de l’aspect juridique, Andreas Fabjan relève qu’il existe également une dimension politique. «Pendant des années, on a incité les propriétaires à consentir d’importants investissements dans le photovoltaïque. Les gens ont légitimement cru, à tort, qu’ils pouvaient faire confiance aux SIG.»

Le Conseil d’État élude

Interpellé par la députée suppléante PDC Christina Meissner, elle aussi membre du comité de Pic-Vert, le Conseil d’État élude plusieurs des questions posées et se veut rassurant en soulignant que les SIG ont entre-temps mis en place d’autres formes de soutien aux clients concernés par la disparition de la RPC.

Les SIG proposent notamment de prendre à leur charge les adaptations techniques permettant de consommer soi-même le courant produit par ses panneaux solaires, ce qui est financièrement plus avantageux que de l’injecter sur le réseau. Mais pour Andreas Fabjan, c’est à la fois faux et très insuffisant: «Il s’agit d’une proposition homéopathique, les pertes supportées par les propriétaires sont très élevées», assène-t-il.

*Identité connue de la rédaction