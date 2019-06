Les Potes-au-feu de Versoix mijotent un menu surprise

Ils se réunissent chaque premier vendredi du mois. Au menu, cuisiner entre copains et inventer de nouvelles recettes. Mais ce samedi 15 juin, c’est beaucoup plus sérieux. Les membres de la Commanderie des Potes-au-feu de Versoix ne seront pas aux fourneaux, mais aux manettes. Ils organisent le 50e Concours gastronomique de cuisine en plein air, à la salle communale Adrien-Lachenal.

Règlement rigoureux

Cette joute culinaire, ils la mijotent depuis longtemps. Car son règlement est des plus rigoureux. Il ne comporte pas moins de 21 points! Du matériel à l’emplacement, des invités aux participants, de la propreté au jury, sans oublier les aspects financiers. Il y a même une place pour les imprévus! Là, on ne rigole plus.

Deux Commanderies à Genève

Cette compétition amicale est née suite à la création de la Confrérie des Potes-au-feu, en 1963. Le premier concours s’est déroulé le 8 juin 1969 à Montcherand, près d’Orbe (VD). Depuis, chaque année, les Commanderies romandes s’affrontent, toujours en plein air.

Si la majorité d’entre elles sont vaudoises, Genève en possède deux. Une en ville, l’autre à Versoix. Cette dernière a été fondée en 1978, «à l’initiative d’un Pote de Genève qui habitait dans notre commune, précise le Versoisien Cédric Miche. Samedi, nous accueillerons onze autres commanderies ainsi que les Gourmettes, une commanderie féminine.»

Aux petits oignons

Le concours est minuté aux petits oignons. Pour les cuistots, le point d’orgue intervient dès 8 h, avec la fameuse remise du panier mystère. «Les commanderies reçoivent en effet un panier garni de diverses victuailles, le même pour chacune, dont le contenu demeure secret jusqu’au début du concours, explique Cédric Miche. Elles doivent alors composer une entrée et un plat principal, qui seront par la suite dégustés par un jury.» Particularité: toutes les cuissons se font au feu de bois ou barbecue, sans gaz ni électricité.

Les jurés ne se contentent pas de noter les deux plats. Ils évaluent également la créativité, la gastronomie en général, la présentation et la tenue en cuisine. Pour la petite histoire, lors du dernier concours à Moudon (VD), c’est Versoix qui a remporté le classement général.

Public choyé

Le public, lui, n’est pas invité à goûter la cuisine des commanderies, mais tout est prévu pour qu’il passe une agréable journée en partageant de bons plats. «Nous servirons notamment du rôti à la broche, des filets de perche et des brochettes de poulet, détaille Cédric Miche. Il y aura aussi un atelier cuisine pour les enfants.» (TDG)