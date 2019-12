Les «Paniers de Noël» sont distribués à 3600 personnes

Décembre est le mois des chiffres de la consommation festive. Ils effacent ceux de la précarité, moins réjouissants à publier. Et si on oubliait un instant ces buvettes éphémères qui font fureur dans la ville, ces tonnes de fromage fondu et ces kilomètres d’ampoules qui composent les illuminations saisonnières?

D’autres chiffres rappellent que notre ville a aussi ses «invisibles». Dimanche dernier, ils étaient 338 à être accueillis nuitamment dans le dispositif hivernal d’urgence sociale, soit les abris de protection civile et les sleep-in répartis sur les deux rives. Des hommes et des femmes à la rue. Ils risquent d’être plus nombreux encore à l’approche des fêtes. Les structures mises en place permettent d’héberger 400 personnes, durablement privées de chez-soi.

Mille paniers

D’aucuns en ont un, de toit, mais leurs poches sont vides. Sans la Fondation des Colis du Cœur, ils ne pourraient pas remplir leurs frigos. Sans la Croix-Rouge genevoise, le sapin resterait dépourvu de cadeaux. Ainsi, l’opération «Paniers de Noël», qui bat son plein jusqu’à samedi, laisse apparaître des chiffres également révélateurs. Cette année, 3600 personnes sont concernées par cette distribution, soit 1800 adultes et 1800 enfants. Ces derniers sont 400 de plus qu’en 2018.

Un total de 1000 paniers, joliment garnis, sont préparés durant cette action, qui remonte au début des années 90 et qui connaît un succès grandissant. Pour des raisons logistiques, il n’est pas possible d’en augmenter le nombre.

«L’objectif est d’offrir à des personnes dans le besoin, non seulement des denrées de subsistance, mais aussi des produits festifs, explique Françoise Diggelmann, la responsable communication de l’institution. Beaucoup d’articles nous sont offerts par des privés et des entreprises de la place qui apportent un appui financier ou des dons en nature, que nous complétons par des achats. Des collectes de jouets neufs figurent dans les soutiens possibles; elles sont le fruit d’entreprises, mais également d’écoles genevoises, sans compter bien sûr les initiatives personnelles.»

Ruche de petites mains

Des chiffres qui prennent du poids et du volume dans les sous-sols de la Fondation Colis du Cœur, cet entrepôt géant du bout de la rue Blavignac regardant en direction de la Praille. Du matin au soir, de mercredi jusqu’au milieu du week-end, les bénévoles s’activent. Une ruche de petites mains confectionneuses, emballeuses et, d’abord, trieuses.

Sur la table de la doyenne, Ruth, aux affaires depuis 2003 («d’abord à la caserne des Vernets, puis au 3e étage d’un bâtiment carougeois sans ascenseur», se souvient-elle), des rouleaux de papier doré. «Je pensais remplir les sacs, mais là, depuis ce matin, on emballe sans interruption», lance sa camarade d’équipe.

Soudée et féminine, l’équipe, mais la mixité est bien respectée sur l’ensemble des plages de travail. «On refuse du monde. En un peu plus d’une heure, les 80 volontaires s’étaient tous inscrits en ligne», note David Muller, le responsable du Bénévolat et des activités ponctuelles de la Croix-Rouge genevoise.

Effort désintéressé

Le planificateur, c’est lui. Il profite de l’élan général et de la motivation sans faille qui accompagnent cet effort collectif et totalement désintéressé. «Quand on voit les visages s’illuminer au moment de la distribution des sacs, c’est la plus belle des récompenses», déclare Aude, occupée à préparer les paniers réservés aux personnes souffrant de «grande solitude», comme on dit «grande précarité», les deux réalités, pareillement secrètes, allant souvent de pair.

Des ours en peluche de bonne taille attendent, au sommet d’une pile de cartons, d’être à leur tour emballés. «On les a à l’œil, sourit David. Ils seront donnés à des enfants en bas âge; nos premiers bénéficiaires sont nés en 2019.» On les verra sans doute ce vendredi en début d’après-midi, dans les bras de leur mère, dès l’ouverture au public.

«La salle d’accueil sera noire de monde, se réjouit par avance Ruth. Les parents profitent de venir pendant que leurs enfants sont à l’école. Les paniers sont lourds et les cadeaux resteront ainsi cachés jusqu’à Noël. Pour ceux qui les ouvriront, la surprise n’en sera que plus belle.»