Les Kurdes de Suisse et d’ailleurs manifestent contre Erdogan

Dès le matin, la police genevoise est sur le qui-vive. Alors que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est attendu à l’ONU pour le Forum mondial sur les réfugiés –que son pays coorganise jusqu’à aujourd’hui avec la Suisse et d’autres États, ainsi que le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) –, d’importants effectifs des forces de l’ordre sont déployés.

Dans la nuit, des pétarades ont été entendues en ville. Elles seraient le fait de militants anti-Erdogan qui voulaient l’empêcher de dormir. Vers 9 heures, les abords de l’Hôtel des Bergues, où réside le chef d’État, fourmillent de gendarmes. On ressent une certaine fébrilité. Sur le quai du Mont-Blanc, voitures banalisées et motos à gyrophare canalisent le trafic pour ménager de la place en vue du convoi présidentiel, ce qui génère des bouchons.

Forte présence policière

Même dispositif plus loin, sur l’avenue de France. Un policier à moto force même les automobilistes à passer au feu rouge pour dégager le passage, alors qu’un camion blindé muni d’un canon à eau prend position. Pendant ce temps, un hélicoptère tournoie dans le ciel. Durant les deux jours que dure le forum, l’armée suisse a interdit l’espace aérien genevois aux vols privés. Pour faire respecter cette interdiction, elle dispose d’hélicoptères armés et de chasseurs F/A-18 prêts à intervenir depuis Payerne. Un canon de défense antiaérienne est même posté à la plage du Reposoir.

La police est aussi présente en force à la place des Nations. Après plusieurs manifestations ces derniers mois contre l’invasion turque du nord de la Syrie et l’immolation par le feu d’un Kurde syrien devant le HCR le 23 octobre, la sécurité est maximale. Selon des témoins, des policiers d’autres cantons sont venus en renfort.

À partir de 11 heures, les manifestants convergent vers la place des Nations. Il y a là principalement des Kurdes venus de toute la Suisse et de plus loin, munis de drapeaux et de portraits du leader kurde emprisonné depuis vingt ans Abdullah Öcalan. En amont de la manifestation, la police interpelle des militants d’extrême gauche. «Nous avons saisi du matériel prohibé, tel que des pétards, des feux d’artifice, des masques, une fronde», confie le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil.

«Erdogan fasciste!»

Au pied de la chaise cassée, les slogans fusent. «Erdogan assassin!» «Erdogan fasciste!» scandent les manifestants, dont les rangs s’étoffent au fur et à mesure que des cars venus de Suisse alémanique déposent par grappes leurs passagers, qui reprennent immédiatement les slogans. Au plus fort du rassemblement, on compte plus de 400 personnes sur la place des Nations.

«Erdogan doit être jugé pour crimes contre l’humanité. C’est un dictateur»

«La manifestation a été organisée au dernier moment, sinon il y aurait plus de monde», estime Ramazan Baytar, du Centre pour la société démocratique kurde de Genève. Pour lui, la présence de Recep Tayyip Erdogan à Genève est uniquement «une manœuvre de normalisation du génocide dont le peuple kurde est victime. Erdogan utilise la question des réfugiés pour ses besoins d’expansion ottomane. C’est scandaleux que l’ONU l’invite en tant que coorganisateur de ce forum!»

Yüksel Koc, venu d’Allemagne, représente le congrès européen des démocrates kurdes. Il a fait le voyage avec des représentants yézidis, alévis, assyriens, ainsi que des pacifistes turcs. «Erdogan doit être jugé pour crimes contre l’humanité, juge-t-il. Le fait qu’il parle ici aujourd’hui est une trahison des valeurs de l’ONU. C’est un dictateur. Plus de 200 journaux, radios et télévisions ont été fermées en Turquie et des milliers de Kurdes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont été massacrés.» La manifestation s’est achevée sans heurts peu après 14 heures.