Les Jeux d’été vont bouleverser la ville

«C’est une énorme aventure», lance Sami Kanaan. Le conseiller administratif de la Ville de Genève chargé du Sport pèse ses mots. Dans moins d’une semaine, du 24 au 27 mai, les Jeux nationaux d’été (lire nos éditions précédentes) vont chambouler le paysage de la cité. En termes d’organisation, d’accueil, mais aussi d’image. Venus de toute la Suisse, environ 1600 sportifs en situation de handicap mental participeront à ces Special Olympics National Games. Ajoutez à cela leur propre encadrement (coaches, etc.), plus d’un millier de bénévoles et une pléiade d’organisateurs. «En tout, près de 3500 personnes seront mobilisées durant ces quatre jours», relève Sébastien Reymond, secrétaire général de l’Association Genève 2018. Cela sans compter les proches qui viendront encourager ces athlètes «pas comme les autres».

La carte ci-dessus livre un petit aperçu de l’ampleur de la tâche. Les sept sites sportifs sont répartis de Cologny à la Praille. Quant aux athlètes et aux délégations, une petite partie sera logée à la caserne des Vernets et les autres dans des hôtels genevois. Mais le «village olympique», centre névralgique de la manifestation (où seront servis au total plus de 22 000 repas sous une tente XXL), se trouve, lui, au cœur de la ville, sur la plaine de Plainpalais.

Ce choix, même s’il génère un casse-tête en termes d’infrastructures, de mobilité et de logistique, est pourtant pleinement assumé par les autorités et les organisateurs. «Cette manifestation vise trois objectifs, explique la conseillère d’État chargée du Sport, Anne Emery-Torracinta. D’abord valoriser les personnes en situation de handicap; ensuite promouvoir le sport auprès d’elles, car c’est un facteur de cohésion sociale; enfin changer le regard des valides sur les personnes handicapées et leur permettre de les rencontrer. C’est surtout pour cette dernière raison que nous avons souhaité, Sami Kanaan et moi, organiser ces Jeux nationaux d’été en pleine ville.» Le magistrat de la Ville ajoute: «Le sport est un vecteur d’intégration si on s’en donne les moyens.»

«C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Genève pour cette édition 2018, précise Kurt Murer, président du conseil de fondation de Special Olympics Switzerland. L’engagement conjoint de la Ville et du Canton est aussi à relever.» Mais il va plus loin: «Cet événement est majeur, mais ses effets doivent être durables. Après les Jeux, on espère que les personnes handicapées pourront continuer à pratiquer le sport et être pleinement intégrées au monde sportif.»

Au vu de l’engouement que le projet a généré au sein des associations sportives et des communes, on a bon espoir. Même si, comme le relève Elizabeth Böhler-Goodship, présidente de l’Association Genève 2018, «vendre le handicap mental auprès de sponsors est une chose compliquée…» Le budget de ces Jeux s’élève à 3,5 millions de francs environ, répartis entre le Canton, plusieurs communes, la Loterie Romande et une grande fondation privée. (TDG)