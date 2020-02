Les Genevois refusent d’abolir l'impôt sur les chiens. Réactions

L'impôt sur les chiens sera maintenu à Genève: deux tiers des votants (67% selon les premiers chiffres) ont dit non à son abolition.

Malgré les prises de position de nombreuses personnalités, notamment politiques, l'argument sur un impôt «discriminatoire» n'a visiblement pas porté.

«Étonné de la netteté du résultat»

François Lance, député PDC opposé à l’abolition, avoue sa surprise face à l'ampleur du non: «J’étais confiant et pratiquement sûr que la suppression de l’impôt serait refusée, mais je suis assez étonné de la netteté du résultat. Cela me réconforte. Ce vote n’était pas un vote dirigé contre les chiens ou leurs propriétaires mais ces derniers ont une responsabilité à l’égard de leur animal et des autres personnes qui occupent l’espace public. Je pense aux enfants notamment. Même modeste, l’impôt sensibilise les propriétaires. Le chien est le seul animal, avec le cheval en campagne, qui occupe et salit l’espace public.»

Bertrand Reich, président du PLR genevois, était quant à lui favorable à la suprression de l'impôt: «Les Genevois ont souhaité maintenir un impôt qui leur semblait juste. Ce n’est pas un enjeu fondamental et le résultat ne laisse pas de place à l’interprétation. Nous étions favorables à l’abolition pour une raison de philosophie politique: cet impôt avait été créé pour financer les mesures à prendre en cas de rage ou d’épizootie. Ce risque ayant fortement diminué, il était logique de penser à supprimer cette taxe. Ce qui m’a gêné repose plus sur la forme que sur le fond: les communes n’ont pas été consultées. Dans un pays où la concertation est importante, on ne peut pas faire passer une loi qui touche les communes sans les consulter.»

«Mépris de la population»

Thierry Cerutti, député MCG, pour l’abolition, a réagi par téléphone depuis le Burkina Faso: «C’est dommage mais je ne suis pas surpris. Quand on a fait campagne, j’ai constaté la méconnaissance et le mépris de la population à l’égard des propriétaires de chiens. Les gens n’ont pas compris que cet impôt, lié à la rage, devait être provisoire et qu’il n’a plus lieu d’être. Cela ne changera rien à la propreté des rues, au contraire. Certaines personnes ne nettoient pas car elles partent du principe qu’elles paient un impôt pour cela. Je suis quand même surpris par le fait que Genève est le canton de Suisse où l’on paie le plus d’impôts, où le taux de précarité est le plus élevé et où le budget social explose. Je vais redéposer un projet de loi pour redemander la suppression de cet impôt.»

Le résultat est basé sur 98,9% des bulletins rentrés (à 13h02). Le dépouillement se poursuit, mais le score ne pourra changer que marginalement. La participation atteint 42%.

Développement suit.