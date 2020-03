Les Genevois préparent le grand repli chez soi

«Ne vous arrêtez pas. Pour vous poser, c’est chez vous, pas dehors.» Les mots d'un confinement total évoqué. Dans la bouche d’un policier, ce vendredi matin, au bord du lac, puis dans le parc des Eaux-Vives. Une patrouille motorisée, la fenêtre ouverte, et ces injonctions répétées des dizaines de fois. À l’attention de citoyens ordinaires qui, d’un coup, parce que la situation, elle, ne l’est plus, deviennent des indésirables dans l’espace public.

La police fait la chasse aux contemplatifs, à tous ces corps stagnants qui doivent dès à présent rentrer chez eux. La météo ne se montre pas collaborante; il manque un gendarme dans le ciel pour vider la ville. «C’est vrai que le beau temps ne nous aide pas», glisse un représentant des forces de l’ordre.

La fatigue générale, si. On sent l’abattement marquer de plus en plus les visages. Les locataires à l'année de la rue sont les meilleurs indicateurs de cela. La grande famille des sans domicile a, elle aussi, les jambes coupées. Trop de déplacements d’un lieu caritatif à l’autre. Certains ferment et il faut apprendre à manger debout, en s’évitant, en apprenant, ici aussi, à ne plus s’arrêter.

Dans cette demi-journée de la mobilité forcée, avant que tout, peut-être, ne se fige pour de bon, même les coureurs à pied paraissent inquiets et fatigués. Ils sont moins nombreux, ils ne sourient plus, ils sont dans un effort en sursis qu’il s’agira, demain, de répéter chez soi, en se débrouillant dans son espace confiné. Tout va se rétrécir. Genève, ce vendredi matin, montre la voie: le grand repli a commencé et les mines qui le disent sont terriblement fatalistes.