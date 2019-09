Les Genevois pourront se baigner au quai Wilson

Lundi matin, les autorités municipales et cantonales ont présenté leur plan directeur pour la rade. Le document trace les grandes lignes du développement de cette dernière pour les années à venir et dévoile un projet phare: l’aménagement du quai Wilson en lieu de baignade. Voici les grandes orientations de ce document.

Favoriser l’accès à l’eau

Alors que l’ouverture partielle de la plage des Eaux-Vives cet été a permis une amélioration considérable en matière d’accès au lac, les autorités remettent le couvert en annonçant la création d’un nouveau lieu de baignade. «Il y a une réelle demande de la part de la population d’avoir des espaces de délassement et de loisirs au bord du lac, constate le président du Conseil d’État Antonio Hodgers. L’ouverture partielle de la plage publique des Eaux-Vives a été le déclencheur de la transfiguration de la rade, mais nous ne comptons pas nous arrêter là.»

Afin de concrétiser cette volonté, c’est le quai Wilson qui a été choisi à l’unanimité des acteurs concernés. Il devrait accueillir à l’horizon 2023-2024 un nouvel accès au lac entre le parc Mon Repos et les Bains des Pâquis. Si de nombreuses études de faisabilité doivent encore être réalisées avant de pouvoir dire exactement à quoi ressembleront les lieux, il semble d’ores et déjà clair qu’ils ne prendront pas la forme d’une plage.

À ce stade, le projet s’oriente plutôt vers des plateformes de béton en escalier enjambant les enrochements actuels. Elles prendront place le long du muret existant. «Ce dernier est classé, a précisé le conseiller administratif Rémy Pagani. Il ne sera donc pas touché.» Le magistrat d’Ensemble à Gauche n’écarte tout de même pas l’idée de créer des ouvertures supplémentaires dans la structure historique afin de réaliser de nouveaux accès au lac. Il promet le dépôt d’un crédit d’étude d’ici à la fin de l’année.

Des quais réaménagés

Du côté de la Rive gauche, le quai Gustave-Ador devrait être libéré et rendu aux promeneurs. Une opération qui débutera cet hiver avec le déplacement des dériveurs dans le nouveau port des Eaux-Vives et qui sera suivie de la destruction des cabanes de pêcheurs professionnels (qui auront de nouveaux locaux dans le nouveau port). Cette opération prendra fin à l’horizon 2023 avec le déménagement des entreprises lacustres dans le nouvel espace qui leur sera construit au Vengeron.

Afin de développer l’animation sur ces quais, les autorités prévoient alors d’intégrer des locaux semi-enterrés dans un mur séparant les quais bas des quais hauts.

Un centre de sécurité pour la rade

Parallèlement au réaménagement de cet espace, l’État planche sur une reconstruction des locaux de la police du lac. Ni fonctionnels ni adaptés au travail de la police, ces derniers pourraient être démolis pour laisser place à un centre de sécurité destiné à l’ensemble des corps de métier liés à la sécurité sur le lac. Située entre le Jardin anglais et le Jet d’eau, la nouvelle structure pourrait ainsi regrouper la police de la navigation, la capitainerie cantonale, le sauvetage ainsi que le Service d’incendie et de secours.

Passerelle du Mont-Blanc

La mobilité autour de la rade a également été prise en compte dans le document présenté lundi. La marche sera le mode de déplacement privilégié au bord du lac. Les cyclistes ne seront plus autorisés à accéder aux quais bas au même titre que les véhicules qui s’y rendent pour se parquer.

En revanche, les deux roues pourront bénéficier d’un véritable U cyclable tout autour de la rade grâce à la réalisation de la passerelle du Mont-Blanc. Cette structure (qui a fait l’objet d’un concours d’architecture en 2012 déjà) sera entièrement dévolue aux piétons et permettra de libérer les trottoirs du pont afin de les destiner aux vélos.

Rémy Pagani promet le dépôt d’un crédit de réalisation rapidement. «La passerelle qui sera construite est celle qui avait été choisie par le jury, indique Rémy Pagani. Mais nous allons proposer trois variantes de positionnement de cette dernière.»

Lier la ville au lac

Enfin, le document met en avant la nécessité d’améliorer le lien entre la ville et le lac. «Nous voulons rendre les quartiers des Pâquis et les Eaux-Vives plus perméables en supprimant au maximum les césures qui les séparent», indique le conseiller administratif Guillaume Barazzone. Concrètement, plusieurs rues et places ont été identifiées. Elles sont vouées à être aménagées afin de faciliter l’accès au lac et de permettre une meilleure ouverture visuelle sur celui-ci.

Cologny innove en construisant un anneau aquatique

L'espace sera constitué d'un anneau de 40 mètres de diamètre. Image: DR

Si le Canton et la Ville œuvrent de pied ferme pour proposer un nouvel accès à l’eau dans la rade à l’horizon 2023-2024, c’est du côté de Cologny que la prochaine nouveauté devrait voir le jour. Prévu pour l’été prochain, un espace de baignade inédit accueillera les Genevois.

Constitué d’un anneau de 40 mètres de diamètre, l’espace permettra aux baigneurs de profiter du lac de manière ludique. Réalisé à l’aide d’une plateforme de béton recouverte de bois de chêne suisse, la structure disposera d’un espace de baignade circulaire de 24 mètres de diamètre en son centre.

«Cela permettra aux gens de se baigner dans un espace plus sécurisé à l’abri des vagues, indique Nicolas Deville du bureau d’architecte Adao. Quand aux plus téméraires, ils pourront nager à l’extérieur du cercle.»

Situé en amont de la Tour carrée, cet aménagement a été financé par la commune de Cologny. Il fait partie de la troisième phase du plan de réaménagement des quais de Cologny que le Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche mène depuis plusieurs années (et qui a vu l’installation d’échelles et de dalles de calcaire à la place de certains enrochements). Dans un deuxième temps, un second anneau plus petit pourrait voir le jour en aval. C.Z.B.