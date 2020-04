Les Genevois ont profité sans abuser

«Montrez-moi donc le décret!» Déterminé, l’homme ne s’en laisse pas conter. Enjambant les rubans de police qui barrent le passage, le promeneur sûr de son droit ignore les injonctions des trois membres de la Protection civile qui, en cette fin de matinée du lundi de Pâques, tentent de le dissuader d’emprunter le sentier des Falaises, l’un des quatorze sites que la police avait soumis à des restrictions d’accès pour le long week-end pascal. La météo laissait présager une affluence rédhibitoire en pleine crise sanitaire et la plupart des Genevois ont joué le jeu.

Mais pas ce promeneur-là. Deux propriétaires de chien assistent à la scène, effarés. Ayant dû priver son caniche Julius de promenade balnéaire au bord du Rhône, Nathalie enrage de voir que les règles ne s’appliquent qu’à ceux qui veulent bien les respecter et que ceux qui s’en croient exonérés s’en tirent à si bon compte. «C’est à la limite de me faire péter les plombs de voir ça!» s’exclame l’habitante de la Jonction. Dépourvue de pouvoirs de police, la PC se dit impuissante face au récalcitrant, même si elle a passé la matinée à dissuader coureurs, pêcheurs, marcheurs et même nageurs. La plupart se plient de bonne grâce aux règles, selon des témoins.

Épidémie de jogging

Samedi encore, alors que personne ne montait la garde (les forces de l’ordre étaient alors très accaparées par les files géantes qui s’étaient formées à l’entrée des magasins), le rivage interdit était alors très fréquenté sous un soleil estival. Mais le ponton situé en contrebas de la promenade du Prieuré-de-Saint-Jean avait vu son accès condamné par les fameux rubans rouges et blancs. La veille, il avait fallu évacuer ce qui était devenu une sorte de gril humain, un étal de promiscuité pour peaux friandes de bronzage.

Changement de décor, cap sur la rive gauche du lac. Sur les quais, à la sortie du Jardin anglais, Nahom se démène à boxer seul sur la terrasse d’un glacier à l’abandon, transformée en ring. Lui au moins sait se montrer dissuasif quant au respect des distances de sécurité! «Je boxe aussi seul en temps normal, explique l’adolescent. Mais maintenant, à cause de l’épidémie, je n’ai plus de partenaire!»

Le sport est un motif majeur d’exception au confinement, remarque pour sa part Josée, une habituée des bords du lac et du Rhône: «Tout le monde s’est mis à courir depuis quelques semaines, on assiste à une épidémie de jogging et ils vous frôlent!»

Confinement et beau temps, tel est donc le dilemme genevois de ce week-end pascal. Parcs et quais sont densément quadrillés par les corps de police et la PC, plusieurs accès lacustres sont condamnés. Le parc La Grange est parsemé de petits groupes épars, quelques familles et le plus souvent des duos.

Sans balcon, c’est dur

Près d’un arbre, deux amis conversent. «Je ne suis pas sorti hier, je vis dans un petit appartement sans balcon et ça crie sans cesse dans tout l’immeuble, il y a un moment où ça devient dur et j’ai donné rendez-vous à mon pote dans un lieu non confiné», explique Yann. «Et on respecte les règles», assure son ami Fabrice.

«Tant qu’on peut sortir, on sort, mais on tient nos distances et on ne voit personne, expliquent Tania et Pepé, un jeune couple allongé près du terrain de foot avec ses deux enfants. Ce n’est pas évident de rester à la maison et d’y travailler avec les enfants qui n’ont pas l’école. Et c’est dur pour eux aussi, le petit souffre de ne pas voir ses amis.»

La pause pascale n’aura pas été sans anicroche. Vendredi, il a fallu évacuer en partie le parc des Eaux-Vives trop bondé. Samedi soir, la police est intervenue à Florissant pour dissoudre une disco improvisée au pied du balcon d’un DJ, a révélé «20 minutes». Des incidents du même type ont été signalés au Lignon, aux Avanchets et aux Libellules, selon le Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) qui fait état d’un boom des dénonciations citoyennes. Apparemment, le sentiment d’impunité des uns éveille les pulsions téléphoniques des autres.

Autorités plutôt satisfaites

«Globalement, les gens dans leur majorité sont certes sortis de chez eux mais, en dépit d’exceptions, ils ont joué le jeu et le dispositif de répression et de dissuasion a tenu son rôle, ce qui nous satisfait, commente Laurent Paoliello, au nom du DSES. C’est en soirée que nous avons rencontré les principaux problèmes, avec une population plus jeune et plus festive.»

La répression n’a pas été absente durant le week-end, avec 185 amendes d’ordre infligées de vendredi à dimanche (72 vendredi, autant samedi et 41 le jour de Pâques). Sur ce total, 86 bûches ont puni des regroupements supérieurs à cinq personnes et les 99 autres l’irrespect de la distance minimale de deux mètres. Ce décompte n’inclut pas les sanctions pénales infligées notamment à des récidivistes.