Les Genevois mobilisés pour soutenir tous ceux qui luttent

Le rendez-vous était donné pour ce dimanche soir à 21h: depuis sa fenêtre, son balcon, sa coursive ou sa terrasse, les Genevois étaient appelés à ovationner 60 secondes durant les médecins, les infirmiers et infirmières, aide-soignant.es ainsi que le personnel de nettoyage, qui font face à l'avancée de l'épidémie à Genève. Voici quelques vidéos que nous avons sélectionnées.

Dans le quartier des Eaux-Vives...

Ou au Lignon...

Importée d'Italie, l'idée séduit les réseaux sociaux depuis samedi. Hier midi, les habitants de la péninsule se sont donné rendez-vous pour applaudir leur personnel soignant et les secouristes, durement éprouvés par la pandémie.

