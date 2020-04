Les Genevois iront voter sur le déclassement de la Sablière du Cannelet

Le Tribunal fédéral vient de valider définitivement le référendum lancé par cinq communes genevoises et trois associations dans l’affaire de la Sablière du Cannelet. Cette décision met un terme à des années de bataille juridique et mènera les Genevois à se prononcer sur le sujet lors d’une votation qui pourrait avoir lieu le 27 septembre.

Pour mémoire, ce référendum remet en cause le déclassement de 2,5 hectares de terrains agricoles en zone industrielle voté en novembre 2018 par le Grand Conseil. Cette modification était destinée à pérenniser la présence de la Sablière du Cannelet à Avusy. Afin de comprendre l’origine de cette saga, il faut remonter à 1958, lorsque la Sablière s’installe dans cette commune pour exploiter un silo à sable. Rachetée ensuite par le transporteur Maury, elle est reconvertie dans le recyclage de déchets de chantier. Seulement, le terrain est en zone agricole et ne peut donc normalement pas abriter une activité de recyclage.

S’ensuivent des années de conflit avec la Mairie d’Avusy et plusieurs recours auprès des tribunaux. Sommé par la justice de régler cette situation, le Conseil d’État propose au Grand Conseil de déclasser une partie des terrains concernés en zone industrielle. Le gouvernement justifie cette proposition en arguant un réel besoin en matière de recyclage de déchets de chantier.

Le vote de ce déclassement provoque l’ire des Communes d’Avusy, Chancy, Soral, Cartigny et Laconnex, ainsi que de Pro Natura, AgriGenève et l’Association intercommunale du Grain de Sable de la Champagne, qui lancent un référendum. Plus de 9600 signatures sont récoltées. Mais les propriétaires de l’entreprise déposent trois recours, remettant en cause la validité du processus de récolte de signatures.

En novembre dernier, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise leur donne partiellement raison, mais estime que cela ne justifie pas l’annulation du référendum. Les propriétaires font alors à nouveau recours devant le Tribunal fédéral.

La décision des juges fédéraux est tombée le 6 avril. Elle rejette définitivement le recours, mettant un terme à cette saga juridique. Ce sera aux Genevois de trancher cet automne. «On est très heureux car ça fait une année qu’on attend», indique le président du comité référendaire, Christian Étienne.