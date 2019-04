Les Genevois dépensent 416 millions de francs par an en France

«Anecdotique». Voilà comment le président du Conseil d'Etat Antonio Hodgers a qualifié la consommation des résidents genevois en France. Pour la première fois, une étude a chiffré les comportements d'achat du Grand Genève, résidents français et suisses inclus. Comme attendu, la balance commerciale est en défaveur de la Suisse. Alors que les résidents suisses dépensent 426 millions de francs sur le Genevois français, les résidents français ne dépensent «que» 150 millions de francs du côté suisse. Soit un rapport de un à trois environ.

Toutefois, l'ampleur du phénomène est proportionnellement faible, en regard de la consommation totale. La dépense annuelle du Grand Genève, qui représente un million d'habitants, se chiffre en effet à 7,633 milliards de francs. Et sur ce chiffre, 10%, soit 763 millions, sont dépensés hors du grand Genève, dont 214 millions en ligne. L'alimentation ne représente que 3% de l'évasion commerciale. Par rapport à cette «évasion commerciale», Antonio Hodgers estime donc que la consommation transfrontalière est «marginale et anecdotique». Pas de raison pour les commerçants de crier au voleur, en somme. Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge du développement économique, abonde: «Le secteur du commerce de détail est un de ceux qui souffrent le plus à Genève. Mais il faut tuer certaines idées préconçues».

Le débat n'est même pas d'ordre économique: «Au fond, ce n'est pas un problème de perte de chiffre d'affaires pour la Suisse mais plutôt un problème de mobilité». Dans le viseur d'Antonio Hodgers: le transport, surtout individuel, engendré par la consommation transfrontalière. 88% des Suisses qui vont faire du shopping en France utilisent la voiture, et 85% dans l'autre sens. A l'échelle du canton, 40% des genevois font leurs courses en auto, une proportion qui grimpe à 85% côté français. En ville de Genève, seuls 40% des consommateurs utilisent un véhicule individuel.

Pour pallier cela, le conseiller d'Etat Vert se réjouit du lancement du LémanExpress. Dans quelques années, cette étude sera réitérée afin de mesurer l'évolution des comportements d'achats, et notamment la mobilité qui en découle.

(TDG)