Les Genevois découvrent les produits de la ferme

Le contraste était saisissant, samedi matin. Béton, goudron et bruit assourdissant des marteaux-piqueurs au sud de la plaine de Plainpalais, pour préparer la venue du Cirque du Soleil. Plantes, pains et échanges verbaux à peine interrompus par les cris des enfants en son milieu. Malgré une pluie intermittente, le lancement du Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne (MAPC) a été un succès. Assaillis de questions, certains exposants ne savaient plus où donner de la tête. Haut de taille, Joël Mützenberg émergeait au milieu de ses plantons pour expliquer les bienfaits du basilic, de l’aneth, de la lavande ou de la pimprenelle. «Tous nos plantons sont certifiés bio. Nous les produisons dans les serres de Beaulieu, où ils sont en vente tout comme dans les serres de Belle-Idée».

Dans un stand voisin, c’est le pain bio - rare dans le canton - qui est à l’honneur. Un panneau didactique trace cette filière décrite comme «locale», «paysanne» et «citoyenne». Et on se prend au jeu. Le circuit part de producteurs de céréales locaux, se rend dans un moulin de Choulex, se dirige ensuite vers des artisans boulangers pour se terminer chez le consommateur genevois.

Et les variétés de pain donnent le tournis: mi-blanc, complet, au seigle, rouge de Bordeaux (le vin n’a qu’à bien se tenir), à l’épeautre ou même avec de l’houblon pour les amateurs de bière.

Au détour d’un autre stand, on apprend aussi l’existence de céréales soufflées artisanales ou d’une distillerie, sise à Saconnex-d’Arve, dont les premières mentions remontent tout de même à 1895.

La bise reste vive. Mais Reto Cadotsch a trouvé la solution pour se réchauffer. Il pédale sur son vélo relié à un pressoir à huile. «Pour du tournesol ou de la coriandre, c’est idéal», lâche ce t ancien fermier genevois né il y a 68 ans dans les Grisons. Avec le colza, c’est plus difficile. Les mollets à défaut des coudes - doivent alors aussi être bien huilés. Faire de l’exercice tout en se préparant à manger? Mais quelle bonne idée!

