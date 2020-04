Les Genevois conviés à un concert de casseroles pour le 1er Mai

Covid-19 à Pâques, 1er Mai au balcon. Interdiction des rassemblements oblige, le traditionnel défilé du 1er Mai pour célébrer les travailleurs a été annulé cette année. En lieu et place, la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) appelle la population à donner de la voix, du sifflet et de la casserole vendredi à midi depuis les balcons ou les fenêtres.

Une manière différente, selon la faîtière des syndicats, «de manifester durant cinq minutes sa solidarité avec les travailleuses et travailleurs qui sont aux premières loges dans la lutte contre l’épidémie et avec toutes celles et tous ceux qui sont précarisés dans leur emploi et leurs revenus».

Faites du bruit!

«Nous essayons ainsi de marquer le coup en cette période de semi-confinement, explique Joël Varone, membre du bureau de la CGAS. En espérant que cela prenne.» Les Genevois ont en tous les cas pris l’habitude de manifester quotidiennement depuis leurs balcons à 21 heures afin de remercier le personnel soignant et tous ceux qui ont continué à travailler pour assurer des besoins essentiels.

«La différence, c’est que nous, nous appelons à manifester bruyamment en faveur du droit des travailleurs à préserver leur santé dans ce contexte, poursuit le syndicaliste. On est davantage dans l’expression d’un mécontentement et de revendications. Les travailleuses et les travailleurs ont besoin de plus de protection sur leur lieu de travail à l’heure du déconfinement.»

Des actions en matinée

En matinée, les syndicats invitent les médias à une visite guidée, à travers la ville de Genève, des réalités du monde du travail au temps du coronavirus, promettant des témoignages de différents corps de métier dans les secteurs de la santé, du nettoyage, de l’économie domestique ou de la livraison. Une action visuelle sur le pont du Mont-Blanc ainsi que des prises de parole clôtureront la matinée.

Pour garantir des conditions sanitaires acceptables, ces actions ne sont évidemment pas ouvertes à la population et ne seront menées sur place que par un nombre très limité de personnes. Raison pour laquelle, à la demande de la CGAS, le programme détaillé n’est pas rendu public.