Les Genevois appelés à juger l'action de leur police

On appelle cela le Diagnostic local de sécurité (DLS) et c’est une particularité genevoise. Depuis 2004, tous les trois ans, une étude est réalisée auprès de la population, par le biais d’un sondage. Ses objectifs? Avant tout permettre au public d’exprimer ses préoccupations en matière d’insécurité et ses attentes envers les polices, qu’elles soient cantonale ou municipales. Le sixième DLS a été lancé ce lundi 6 janvier.

Deux échantillons de personnes, un panel représentatif de la population du canton selon la police genevoise, seront consultés. Il s’agit d’une part de 3250 résidents de six des sept communes qui sont au bénéfice d’un Contrat local de sécurité (lire l’encadré), et d’autre part d’habitants de la campagne genevoise. Cette étude est menée par l’institut MIS Trend de Lausanne, «selon les standards scientifiques en la matière», précise le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) dans un communiqué.

Vastes investigations

Le questionnaire adressé aux sondés est anonymisé. Sur quoi seront-ils consultés? Pas seulement sur la sécurité proprement dite. Le champ des investigations est même vaste. Certes, la police cherche à connaître le sentiment d’insécurité des gens dans divers lieux et à certains moments du jour ou de la nuit. Mais le sondage vise aussi à évaluer la vie sociale dans les quartiers et la perception d’une série d’incivilités et d’infractions, la qualité des contacts entre la population et les polices, enfin la manière dont ces dernières remplissent leurs missions.

Les résultats seront analysés par un expert scientifique externe, en collaboration avec le service d’analyse stratégique de la police. Ils seront connus dans six mois environ.

Les résultats de 2016

Puisque l’exercice est triennal, il est intéressant de se pencher sur les cinq premiers DLS, et avant tout sur celui effectué en 2016. Quels enseignements pouvait-on en tirer? D’abord, que le sentiment d’insécurité était en nette baisse par rapport aux précédents exercices. Le pourcentage de personnes «insécurisées» atteignait 34,3% en 2016, contre près de 50% trois années auparavant.

Les Genevois semblaient aussi assez satisfaits de l’action de leur police cantonale, près de neuf sondés sur dix estimant à l’époque qu’elle faisait du bon travail. Une vraie amélioration, si l’on en croit les DLS précédents. En 2007 par exemple, ce taux de satisfaction n’atteignait que 73,9%. Mais dans le même temps, 40% des personnes interrogées en 2016 estimaient que la police ne traitait pas de la même façon toutes les catégories de population.

Par ailleurs, les réponses concernant la cohésion sociale dans les quartiers ou les villages montraient une nette dégradation, plus de 80% des sondés la jugeant moyenne, voire faible.

Relevons enfin qu’en 2016, seules cinq communes (en plus de la campagne) avaient été sondées, soit la Ville de Genève, Carouge, Meyrin, Plan-les-Ouates et Vernier. Désormais, une sixième s’y ajoute, Lancy, qui bénéficie d’un Contrat local de sécurité depuis 2015. Thônex a signé le même contrat en 2018, mais il est trop tôt pour évaluer son efficacité sur le terrain, estime la police, raison pour laquelle ses habitants ne seront pas consultés cette année.