Les Genevois adoptent leur voie, qui sera bientôt verte

Est-ce l’effet d’un soleil revenant après des jours de déluge? Ou est-ce l’euphorie de la nouveauté? Sur le tronçon de la voie verte qui s’est ouvert au public avant Noël, les promeneurs se sourient, voire se saluent comme sur des sentiers de montagne, en ce radieux mercredi. L’axe est déjà très fréquenté même s’il est encore en travaux et qu’il n’est accessible que de la gare des Eaux-Vives à celle de Chêne-Bourg, au-dessus de la liaison ferroviaire souterraine CEVA.

Ses usages sont multiples. Marcheurs, adeptes du jogging, promeneurs de chiens, accompagnants de seniors en chaise roulante, cyclistes, mamans avec poussettes et même des trottinettes ou skates occasionnels. Mais aussi des interventions de professionnels: bien que praticable et déjà largement plantée, la voie est encore en travaux et attend encore ses revêtements définitifs.

Résident de la Gradelle, Jean-Claude est venu en voisin, par curiosité. «J’avais entendu parler du projet, mais cela m’était sorti de l’esprit et c’est en passant devant que j’ai été tenté de voir, raconte-t-il. Le résultat? C’est large, aéré, très sympa, et ce sera encore mieux au printemps quand la végétation s’épanouira. Mais je suggérerais de mieux signaliser les lieux, parce que même si on est du quartier, on ne l’a jamais vu ainsi et on est désorienté!»

La tranquillité du lieu est plébiscitée par le célèbre pianiste Moncef Genoud qu’on croise, en nage, achevant un jogging avec son ami Fred sur la voie verte. «Pour courir, c’est génial, ça roule tout seul, témoigne le musicien. J’avais peur qu’on entende les bagnoles, mais rien du tout: c’est zen!» «Le sol en terre est génial, enchaîne Nathalie, également en plein jogging. Je suis ravie d’apprendre que cette surface molle va rester, c’est tellement mieux que les rues!»

Sans courir, c’est bien aussi, note ce trio de marcheurs croisés vers le Pré-Babel. «On s’aère pendant notre pause de midi, témoignent les collègues de travail que sont Valérie, Karine et Éric. C’est calme. La voie est de plus en plus utilisée.» Une assertion que ne dément pas Nora, une anglophone de Chêne-Bourg qui a pris ses habitudes sur la voie, avec ses deux bambins installés dans une double poussette. «Je suis enchantée, c’est si agréable d’y emmener les enfants, commente-t-elle. Ils apprécient beaucoup de voir du monde, de regarder passer les vélos. Et la vue est belle!»

C’est justement ce qui frappe le plus Alice, qui réside dans le quartier des Grangettes et emprunte le nouvel axe notamment pour y promener ses deux chiens. «La voie verte offre une perspective qui ouvre l’horizon jusqu’aux montagnes et ce n’est pas si courant, analyse-t-elle. Avec ces échappées, on a une impression d’élan, d’évasion. On peut se rendre au parc La Grange presque sans croiser de voiture. Protégé du bruit, on peut se parler et les gens sont heureux et courtois.» Pas la moindre ombre au tableau? «Espérons que ce respect se maintienne, mais je me fais du souci quant à la circulation cycliste, tempère la Chênoise. J’ai vu passer des vélos électriques à toute vitesse: il faudra maîtriser cette situation.»

Deux pistes parallèles sillonnent la voie verte. L’une, goudronnée, a été pensée pour les cycles; l’autre, en matériau argilo-calcaire, est vouée aux piétons. Dans les faits, les deux modes se mélangent. Qu’en disent les cyclistes? Nombreux se disent «très en retard», voire «complètement à la bourre», quand on les hèle. Emmanuel, qui pendule presque chaque jour sur la voie verte entre Moëllesulaz (juste de l’autre côté de la frontière) et Cornavin, se dit optimiste: «L’emplacement de chacun reste mal défini, mais ce flou pousse à recourir à ce sixième sens qui nous fait ressentir la présence des autres et éviter de les heurter, estime-t-il. Faut y aller mollo! Je ne ressens aucune gêne, aucune tension!» Sur son propre vélo, Olivier diverge. «On ne sait pas où on doit rouler, ça ne fonctionne pas, juge ce Thônésien. Les piétons empruntent les deux pistes, il y a des enfants, des chiens. On voit déjà des engueulades et il y aura des accidents.»

Selon le Département des transports, l’idée est de séparer clairement les flux dès que les revêtements seront achevés, ce qui doit se faire en mars. Seuls des sas mixtes subsisteront aux abords des rues transversales qui traversent la voie verte. L’inauguration de cette dernière est envisagée à la fin du mois d’avril et devrait coïncider avec l’ouverture de son tronçon annemassien. À terme, l’axe doit s’intégrer dans une traversée entière du bassin genevois, dédiée à la mobilité douce. (TDG)