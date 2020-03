Les Français deviennent la plus grande communauté étrangère de Genève

Le canton compte 506'765 habitants à la fin 2019, soit 5000 de plus en une année. Cette hausse de 1% place le millésime dans la moyenne de la dernière décennie, mais on est assez loin des pics des années 2014 et 2015, où la population avait augmenté de plus de 8000 âmes.

Cette hausse démographique s’explique pour un tiers par le solde naturel. Il y a eu 5111 naissances contre 3372 décès, soit un excédent de 1739 personnes.

La migration représente, elle, les deux tiers de la hausse. 22728 personnes sont venues s’installer dans le canton en 2019, de l’étranger ou du reste de la Suisse, alors que 19450 l’ont quitté, soit un solde migratoire de 3278 habitants. Ces personnes sont des étrangers ou des Suisses.

Ce grand brassage est courant à Genève depuis des décennies. Environ 22'000 personnes arrivent chaque année et presque autant repartent. Toutefois, depuis quatre ans, les étrangers sont moins nombreux à repartir. Les Suisses, eux, ont envie d’air. Depuis quarante ans, ils sont toujours plus nombreux à quitter le canton qu’à s’y installer, sans qu’on sache précisément sous quels cieux ils se rendent.

L’immigration prend souvent un même chemin. Les arrivants s’installent en Ville de Genève avant d’essaimer petit à petit dans les autres communes.

La part des étrangers s’élève à 40%, en baisse légère et continue depuis 2014. Les Français sont désormais la communauté étrangère la plus importante (17%). Ils détrônent les Portugais, qui détenaient la première place depuis vingt-cinq ans. Ces deux communautés, ajoutées aux Italiens et aux Espagnols, représentent 51% des étrangers.

La part des étrangers varient fortement d’une commune à l’autre. On en compte 49% à Pregny-Chambésy et 48% en Ville de Genève, mais 14% à Laconnex et 12% à Avusy.

Les communes qui croissent le plus sont la Ville de Genève (+2250 habitants), Lancy (+475), Meyrin (+462) et Chêne-Bougeries (+310). À l’inverse, 17 communes perdent des habitants, dont Avusy, Plan-les-Ouates et Jussy.