Les Espagnols de Genève retiennent leur souffle face aux tensions au pays

Madrid et Barcelone sont en crise et les Espagnols de Genève ont le blues. Personnalités ou anonymes, des membres de la quatrième communauté étrangère de Genève analysent la situation.

Loly Bolay, ancienne présidente PS du Grand Conseil, originaire de Galice: «Le 12 octobre, les Espagnols de Genève se sont réunis pour la fête nationale et tout le monde était très inquiet. Il y a une souffrance pour nous à suivre tout cela, car cette question ravive les tensions du passé. Je suis opposée à l’indépendance de la Catalogne, comme, je crois, la majorité des Espagnols et des Catalans.

«Mais je condamne aussi l’intransigeance du gouvernement Rajoy et sa volonté de ne rien négocier. La question de l’autonomie fiscale, dont bénéficient le Pays basque et la Navarre, doit être discutée. Mais la haine instaurée contre l’Espagne en Catalogne par les indépendantistes n’est pas acceptable. La Suisse peut jouer un rôle de médiateur pour sortir de ce conflit car les Espagnols sont très admiratifs du système helvétique.»

Ana Roch, députée et président du MCG, originaire de Galice: «Madrid n’a pas le choix, la situation s’envenime et elle peut avoir des conséquences ailleurs, sur d’autres régions. C’est ce à quoi on peut s’attendre quand des indépendantistes prennent le pouvoir. Pour arriver à leur but, ils devraient agir par voie légale et s’allier par exemple avec d’autres mouvements autonomistes d’Espagne pour faire modifier la Constitution. Personnellement, je ne suis pas favorable à l’indépendance catalane.»

Alfonso Gomez, conseiller municipal Vert, originaire de Galice: «Il y a deux mois, j’aurais voté contre l’indépendance catalane, maintenant je voterais pour. Le mépris de Madrid envers la Catalogne est vraiment insupportable. Je suis consterné par ce qui arrive, qu’on n’ait pas su sortir du dialogue de sourds. Le Parti populaire, au pouvoir, porte une lourde part de responsabilité dans le blocage des institutions et le refus de faire bouger la Constitution. Pour un Espagnol de Genève, cette histoire est invraisemblable, car nous sommes imprégnés par la culture suisse et avons l’habitude du fédéralisme et de la démocratie directe. A l’inverse, le raidissement autoritaire nous choque.»

Pepe Constella, actif dans les sociétés culturelles galiciennes: «Je voterais non à l’indépendance de la Catalogne, mais oui à une fédération comme la Suisse, parce qu’il faut refaire l’Espagne. Cette histoire n’est pas très claire. Les Catalans veulent-ils vraiment l’indépendance? Que cherche vraiment le gouvernement espagnol en traitant les choses comme il le fait?»

Sara Herraez, responsable de l’Institut Neo, Castillane: «J’ai été frappée par l’évolution de la Catalogne. Lors de mon dernier séjour, j’ai constaté un vrai rejet de la langue espagnole. C’est préoccupant. Je voterais contre l’indépendance, car l’unité d’un pays au sein de l’Union européenne et face au monde, c’est important. Et historiquement, l’éclatement de l’Espagne a souvent été suivi par des interventions étrangères.

«Je ne soutiens pas la politique de Mariano Rajoy, qui tente, entre autres, d’attirer à lui les électeurs d’extrême droite, mais il faut aussi se méfier des manipulations de toutes parts. Pour sortir de cette situation, je ne vois qu’une solution: se souvenir que les Espagnols sont des personnes, les Catalans aussi, que chacun a de la famille ou des amis ici ou là.»

Maria Herrero, membre de l’association Arte Andaluz, Castillane et Andalouse «La situation m’attriste profondément. J’ai été élevée dans l’idée que l’Espagne était à tous et que chaque région avait sa richesse. Le débat n’oppose pas Espagnols et Catalans, mais deux parties de la société civile catalane.

«Ce référendum a été une vraie farce. Depuis Genève, sur Internet, j’ai voté sept fois, dont une fois au nom du chat du voisin (Maurice) et une fois au nom des Rois mages… Oui, Madrid devrait accepter un dialogue avec les séparatistes, mais pas le chantage. Personne n’est au-dessus de la loi. Ils veulent l’indépendance? Alors qu’ils proposent un projet avec des votations encadrées et légales, comme la Suisse l’a fait sur la question jurassienne.»

David d’Enterria, physicien au CERN, Catalan: «J’ai voté pour l’indépendance catalane. La situation est grave. La démocratie est attaquée par la justice, la presse. C’est l’escalade de la part de Madrid, qui a tenté d’intimider 800 maires, alors que le référendum, qui a réuni trois millions d’électeurs, était l’occasion de clarifier la situation. Depuis, l’arrestation des dirigeants des organisations civiques est absurde, comme la suspension de l’autonomie.

«On se retrouve comme en 1939 après la victoire du franquisme. A l’époque aussi, l’autonomie avait été abolie. Aujourd’hui, on n’en est plus à l’autonomie. Ni aux contributions financières de la Catalogne qui ont servi à payer l’oligarchie et la corruption de Madrid ainsi que le gaspillage à travers la construction d’équipements publics absurdes.»

