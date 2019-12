Les Eaux-Vives ont hâte que les travaux soient terminés

Alors, la mise en marche prochaine du Léman Express, cela vous réjouit ou cela vous inquiète? À cette phrase d’approche aussi lourde que le marteau-piqueur de l’ouvrier s’affairant près de la nouvelle gare des Eaux-Vives, passants, habitants et commerçants fournissent d’emblée la même réponse: enfin l’arrêt des travaux! Pourtant, un contremaître à l’oeuvre explique que la fin des chantiers alentour ne correspondra pas à la mise en marche du CEVA le 15 décembre. «Nous, ouvriers, sommes engagés jusqu’au 19 décembre. Après, cela dépend du temps. S’il pleut beaucoup, certaines étapes ne pourront pas avancer à la vitesse prévue.» Sans compter les imprévus, comme «les racines de cet arbre qui dépassent du niveau de la chaussée».

«Au bord de la faillite»

Le patron d’un restaurant situé en face de la gare nous raconte le «calvaire» de ces deux ans de travaux: «On est au bord de la faillite.» Et de fustiger le blocage des routes, limitant l’accès de son établissement aux voitures mais aussi aux piétons. «Sans les ouvriers du chantier qui viennent parfois à midi, on mettait la clé sous la porte, comme tant d’autres commerçants. Il n’y a plus personne qui passe par là.»

«On est engagé jusqu’au 19 décembre. Mais s’il pleut beaucoup, certaines étapes prendront du retard» Un contremaître du chantier du CEVA aux Eaux-Vives.

Tandis qu’il raconte des «services du soir à zéro couvert» et le licenciement de deux membres de l’équipe pour raisons budgétaires, on l’interroge sur l’avenir. Quelque 50 000 personnes circuleront prochainement tous les jours dans le quartier, juste devant ses portes. De quoi se refaire une clientèle? «Il y aura deux nouvelles brasseries dans la gare, en plus de la Migros. Je ne me fais pas trop d’illusions sur la concurrence.» Oui, mais entre un sandwich sous plastique et des frites allumettes sur la terrasse de son restaurant en attendant la prochaine rame, le choix des pendulaires peut pencher pour lui, une fois les beaux jours revenus, non? «La terrasse, parlons-en! On nous avait promis qu’elle serait doublée, mais ils nous ont collé un bloc de contrôle électrique sur le trottoir ainsi qu’un arbre, qui bloquent toute possibilité d’y installer des tables et des chaises.»

Dans la même avenue, le magasin de vélos électriques EasyCycle se montre plus enthousiaste. S’il se souvient des mois de pertes sèches lorsque la route de Chêne était bloquée à la circulation, Joseph, gérant de la boutique, se réjouit de l’arrivée d’une nouvelle clientèle potentielle par le train. Lui-même frontalier, il fait les trajets depuis Annecy tous les matins et a hâte d’utiliser le train qui desservira pile son lieu de travail. «J’ai regardé le prix de l’abonnement à l’année; 2200 euros par an, ça a l’air cher comme ça, mais si je compare au prix de l’essence, à l’usure de ma voiture, au besoin de trouver une place de parc, à l’attention sur la route – je pars à 7h, j’en ai pour une heure et demie le matin, une heure et quart le soir – les risques de contravention pour excès de vitesse, etc., j’y gagne clairement.»

Ambiance de gare bizarre

Sur le trottoir, Anna de Chabaneix, habitante du quartier depuis trois ans, se félicite de l’arrivée des commerces de la gare: «Pour la logistique, ce sera super d’avoir des supérettes ouvertes le dimanche en bas de chez nous», témoigne cette mère de famille professionnellement active. Prenant souvent l’avion, la Genevoise se réjouit également de la connexion rapide Eaux-Vives-Cornavin, d’où elle prendra facilement le train pour l’aéroport. En revanche, elle espère que «l’ambiance du quartier» ne ressemblera pas à celle, «un peu bizarre», qui flotte parfois dans les gares.

Plus loin, Gennaro, un retraité sicilien, est content de la fin du «chaos sur la route de Chêne. Je suis antivoitures. J’ai un abonnement de bus. Alors pour aller à la gare, je vais clairement prendre le train.»