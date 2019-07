Les Dupraz, maîtres des vignes de Soral

À Soral, les Dupraz poussent comme la mauvaise herbe. La phrase n’est pas de nous, elle amorce un article paru en 2000 dans la «Tribune de Genève». Au vu de son patronyme, son auteur, l’ancien journaliste Alain Dupraz, pouvait se le permettre. Dix-neuf ans plus tard, on n’ose plus se montrer aussi irrévérencieux alors pour parvenir au même constat, on brandit cette fois les chiffres fournis par la Mairie. Ici, dans cette charmante petite commune de la Champagne, qui s’approche du millier d’habitants, une trentaine de boîtes aux lettres portent le nom Dupraz.

Il fut un temps, pas si lointain, où cette proportion était encore plus importante. «Dans les années 50, j’avais compté que sur l’ensemble des 250 habitants, des nouveaux-nés aux grands-parents, on recensait 84 Dupraz et 46 Fontaine, l’autre grande famille du village avec les Battiaz», se remémore François «dit Victor» Dupraz, en sortant des photos de familles en noir et blanc et une arbre généalogique, qui prend la forme d’un livre.

Des sédentaires

À la première des 84 pages que comporte l’ouvrage, figure Marin Dupraz, premier de la lignée à s’être établi à Soral. C’était à la fin du XVIIe siècle. «Il venait d’Essertet, un hameau de la commune de Viry, en Haute-Savoie», relate François. Arrivé sans un sou, Marin convolera avec son employeur, la veuve Jeanne Aymée Girard, en 1692. «Ils auront trois enfants, les premiers Dupraz nés à Soral», précise-t-il.

Les années défilent, les siècles passent et de nombreuses branches poussent sur l’arbre généalogique. Elles gardent en commun leur lieu de résidence: Soral. Les Dupraz sont du genre sédentaire. «Cela s’explique par le fait que ce sont des propriétaires terriens», relève Gilbert Dupraz. Ce vigneron à la retraite de 73 ans, qui réside dans le «village d’en haut», poursuit: «Le temps venu, le père lègue le domaine à l’un des ses héritiers, qui en reprend l’exploitation.» Hommes (et femmes) de caractère, débrouillards, au parler vif, ou plutôt taiseux selon l’interlocteur en face d’eux, les Dupraz travaillent la terre depuis des générations: agriculteurs, vignerons, éleveurs (jusqu’aux années 50)… En un mot: paysans.

Multiples sobriquets

Quelques Dupraz ont osé s’aventurer hors de leur patelin. Ils ne sont pas allés très loin. A l’image de Jules qui, dans la première moitié du XXe siècle, est tombé amoureux d’Eugénie, orpheline et tenancière du bistrot de Lully, à Bernex, où il avait ses habitudes. En l’épousant, le «petit Jules» met la main sur de nombreuses vignes, créant ainsi le Domaine des Curiades, tenu aujourd’hui par ses arrières petit-fils, la souche des «Dupraz de Lully».

À Soral, chaque branche de la famille Dupraz a pris l’habitude de se distinguer les unes par rapport aux autres à l’aide d’un sobriquet. On les surnomme les Miro, les Valentin ou encore les Daudon... À quoi se réfèrent ces sobriquets, personne le sait vraiment. «Cela fait une éternité qu’on s’appelle comme ça», sourit François. Attablé en cette fin d’après-midi de juillet dans la cour du Château de Rougemont, dont il est le propriétaire, Paul avance sa théorie. L’habitude remonterait à trois générations. «À cette époque, nous possédions encore des vaches, dont nous tirions le lait. On le faisait ensuite apporter chez le laitier, qui pour se rappeler qui en était le fournisseur, avait attribué un sobriquet aux différentes parties de la famille», raconte Paul, en ouvrant une bouteille de rosé.

«Paysan, c’est un métier où l’affect joue un grand rôle. Aujourd’hui, quand je n’ai rien à faire, je vais me balader dans les champs et la sensation est juste inégalable» John Dupraz

Sur l’arbre généalogique, ce paysan de 63 ans appartient à la branche «Daudon», comme Sébastien et Stéphane, qui sont «petits cousins». Les trois possèdent leurs propres terres sur lesquelles ils cultivent essentiellement de la vigne, sur près de 25 hectares, et des céréales, telles que le blé, l’orge, ainsi que le tournesol et le colza. «Cela fait quatre générations que nous sommes vignerons et encaveurs indépendants», annonce fièrement Sébastien, 50 ans. De six ans son cadet, Stéphane a, lui, commencé par travailler dans le bâtiment et l’horlogerie, avant de reprendre le domaine familial il y a une dizaine d’années. En formation, leurs deux fils, Maxime et Léo, œuvrent déjà à leurs côtés.

Voilà justement Léo qui déboule au volant d’un tracteur sur la route du Creux-de-Boisset, celle autour de laquelle s’est construit le village. Accaparé par la moisson, il n’arrivera pas à temps pour la photo de famille, prévue dans la cour pavée de Paul.

Le «centre du monde»

De là, si l’on emprunte au rond-point la rue du Faubourg jusqu’au numéro 13, on tombe sur une autre souche de la famille Dupraz: celle de John. Le sobriquet de son grand-père, c’était «Boule», car il était «petit et rond». «C’est lui qui a construit la maison. À l’origine il y avait deux étables et une grange», raconte celui qu’on surnomme «petit Boule» ou «le politicien».

Les cheveux, jadis portés longs, se font rares, mais derrière ses lunettes rondes, transparaît un regard perçant. John se définit comme «un paysan d’abord», mais un paysan qui a eu «la chance d’élargir ses horizons», lui qui a siégé en tant que député radical au Grand Conseil pendant vingt-six ans, puis à Berne pendant douze ans. Il fut aussi président de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève (Opage). «Paysan, c’est un métier où l’affect joue un grand rôle. Aujourd’hui, quand je n’ai rien à faire, je vais me balader dans les champs et la sensation est juste inégalable.» Pour lui, comme pour tous les autres Dupraz, Soral, c’est le «centre du monde». Tout simplement.

Des destins politiques

Si leur patronyme sous-entend un lien étroit avec le pré, les Dupraz ont également exercé de nombreux mandats politiques. À Soral, John Dupraz a ainsi commencé par siéger dans les années 70 au Conseil municipal, comme des dizaines de membres de sa famille avant lui. «Quand je suis arrivé, il y avait déjà cinq autres Dupraz», sourit-il. John Dupraz fut ensuite adjoint au maire pendant vingt ans, avant d’être élu député au Grand Conseil puis conseiller national à Berne. Son moment de gloire eut lieu ce 6 juillet 2007, lorsque le Conseil fédéral presque in corpore et guidé par Micheline Calmy-Rey, a débarqué dans son hangar à l’heure de l’apéro. «Cela avait demandé une énorme organisation», en transpire-t-il encore.

Depuis 1840, six Dupraz ont par ailleurs accédé à la fonction suprême de maire de Soral. Le dernier en date, c’est Gaston Dupraz, entre 1995 et 2003. C’est notamment lors de son premier mandat que la commune s’est agrandie de huit hectares, en compensation du terrain cédé par la Confédération à la France sous le viaduc autoroutier de Bardonnex.

Mais aujourd’hui, curieusement, plus aucun Dupraz ne siège dans la commune. «Ils ne veulent plus y aller», glisse Gilbert, dont le neveu, le vigneron Sébastien, a pourtant été élu huit ans au Conseil municipal. Les Dupraz semblent avoir décidé de «laisser la place à d’autres». Le temps que les plus jeunes de la famille fassent part de leur intérêt?