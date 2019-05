Les Communaux d’Ambilly entrent dans le concret

Vingt ans! C’est le temps qu’il aura fallu aux 2500 logements des Communaux d’Ambilly pour commencer à sortir de terre. Durant ces deux décennies, ce méga projet immobilier aura connu moult rebondissements et polémiques, que n’ont pas manqué de rappeler ce vendredi – avec un certain soulagement – les participants à la cérémonie de pose de la première pierre.

La traditionnelle capsule temporelle a été scellée dans les fondations d’un des futurs bâtiments par les représentants de l’État, de la commune de Thônex et des promoteurs. Ce petit groupe paré de casques et de gilets fluo était perdu dans l’immensité de la fosse de chantier pendant que les autres regardaient de loin. Une immensité qui permet de prendre la mesure du projet, d’autant qu’il ne s’agit pour l’instant que de construire les 670 premiers logements du futur quartier, dans lesquels les habitants devraient pouvoir emménager d’ici à 2023. Deux autres phases de travaux suivront et l’ensemble devrait être achevé en 2030. Avec à terme 7500 nouveaux habitants sur les Communaux d’Ambilly, cela va radicalement transformer Thônex, qui en compte actuellement 14 000.

Yannos loannides, coordinateur du projet piloté par le Comptoir Immobilier, salue le courage des investisseurs qui se sont lancés dans cette aventure: «Les débats ont été nourris, mais nous avons trouvé un partenariat public-privé innovant.» L’architecte Pierre Bonnet, dont le bureau a dessiné l’ossature de la première phase du projet, confirme qu’il a fallu «déplacer quelques montagnes. Il faut du temps pour résoudre la complexité de la naissance d’un quartier», note-t-il. Tous les intervenants à la cérémonie se sont réjouis du fait que la dernière mouture du projet ait mis tout le monde – ou presque – d’accord. «Nous ne pouvions réussir que par le dialogue et le consensus, qui est la meilleure chose que vous faites en Suisse, lance Guillaume Mathelier, maire de la commune française d’Ambilly, ancienne propriétaire des terrains. Une petite dose d’helvétisme permet de prendre des décisions plus équilibrées.»

De son côté, le maire de Thônex, Pascal Uehlinger, rappelle que, de Laurent Moutinot à Antonio Hodgers, en passant par Robert Cramer, Mark Muller et François Longchamp, cinq conseillers d’État ont participé à la gestation de ce projet. «En 2007, Robert Cramer annonçait l’arrivée des grues pour 2009, se souvient-il. À dix ans près, on y était!» Seul regret émis par le magistrat: rien n’a été prévu en termes d’équipements sportifs et culturels.

«Vingt ans, c’est à peu près le double ce qu’on admet habituellement pour l’élaboration d’un projet, remarque Serge Dal Busco, conseiller d’État en charge des Infrastructures. Le Canton a pu faire preuve d’impatience face au rythme voulu et imposé par Thônex, mais cela en valait la peine vu la grande qualité du projet.»

(TDG)