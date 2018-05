Les Bastions font place ludique en bois

Les habitués des Bastions connaissent par cœur ces camions-grues qui, à intervalles réguliers, viennent manutentionner leur contenu festif sur les pelouses. On décharge un matin ce que l’on vient recharger deux aubes plus tard. Des bancs, des estrades, des tubulaires de gradins au kilomètre. Ce mikado géant mais éphémère vient de s’enrichir d’une nouvelle structure assez inédite dans sa forme.

Un nouveau chantier promis à disparaître après trois jours d’exploitation intensive? Nullement. Le panneau d’information de la municipalité annonce au contraire une installation sans limites de temps. «La Ville aménage», dit l’écriteau dans sa formulation classique. Quoi? Une nouvelle place de jeux, au pied du mur d’enceinte, sur la partie droite du kiosque historique, à un jet de sable du carré dans lequel les enfants font des pâtés.

La nouvelle «installation ludique», attendue depuis plus de sept ans, est beaucoup plus impressionnante qu’un carré de sable. Il a fallu deux semi-remorques pour acheminer les éléments en bois qui composent l’ensemble. Les bambins présents ont apprécié le spectacle. Le résultat, même palissadé et encore inaccessible, a belle allure. (…) On se renseigne sur la date de mise en service: pas avant début juillet. Il y a encore du boulot, notamment sur la surface au sol.

Deux arbres en font les frais. «En compensation, précise le panneau, la Ville replantera deux autres au sein même du parc des Bastions dès l’automne 2018.» Les joueurs d’échecs, voisins indirects de cet aménagement qui n’est plus de leur âge, saluent ce nouveau mobilier ludique, non sans rappeler au passage que l’équipement sanitaire du parc reste, lui, totalement obsolète. «Chaque matin, les cars de touristes déversent leurs clients. Des queues se forment devant les containers de chantier. C’est quand même la honte», lâche un fidèle de l’échiquier en plein air.

Honte confirmée à l’œil. Des murs de tags en couches successives; des dessins simplifiés qui se comprennent dans toutes les langues; des messages agressifs qui donnent envie de fuir en courant. Il y a une année, jour pour jour, on écrivait la même chose, à mots aimables et polis. (TDG)