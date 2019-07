Les Barthassat, du champ à la mairie

Le nom Barthassat chante désormais un air connu à l’oreille du Genevois. On l’associe à Luc, conseiller national dès 2005 puis conseiller d’État de 2013 à 2018, avec sa gouaille, son authenticité et son étalage de vie privée sur les réseaux sociaux. Mais avant de braquer les projecteurs cantonaux, le patronyme a été celui de la première maire de Bardonnex, de députés, d’une famille qui compte pour sa commune et qui l’a marquée de son empreinte en politique, dans les domaines associatif, culturel et agricole.

La commune de Bardonnex comprend Landecy, Charrot, la Croix-de-Rozon, le domaine d’Evordes et Compesières. Avant de s’y établir, les Barthassat, d’origine savoyarde, se sont d’abord installés derrière le Salève, en 1790, raconte Alfred, 83 ans, issu d’une fratrie de huit enfants et père de Luc. «Mon arrière-grand-père Alfred 1er, dont je porte le prénom, a marié la fille Roset au milieu du XIXe siècle et il a repris le flambeau de son beau-père, qui exploitait le domaine des Micheli, à Landecy.»

Cette reprise marque le début d’une longue histoire, encore en cours, entre les Micheli et les Barthassat. «Après Alfred 1er, c’est Jean, puis moi-même, et enfin mon fils Luc, qui avons cultivé leurs terres. Cela fait quatre générations!» Luc précise d’ailleurs que les deux familles ont toujours entretenu une relation de respect mutuel. Marie-Louise, épouse d’Alfred, rajoute: «Des gens formidables, des calvinistes de bon aloi!»

Faire vivre les terres des Micheli

La campagne Micheli s’étend sur quelque 45 hectares, entre Compesières, Croix-de-Rozon et Landecy. «Un très grand domaine pour l’époque, relève Alfred. On y cultivait du blé, du colza. Et dès 1960, j’avais même du bétail.» «Je m’en souviens, j’avais une peur bleue des vaches», sourit Marie-Louise, arrivée à Landecy à l’âge de 10 ans. Mais en 1970, fini les vaches, place à la vigne. «J’ai pris ce virage en achetant un hectare pour atteindre finalement dix hectares de vignes», explique le patriarche. Il a racheté aussi une maison, un hangar, quelques terres.

De ses trois fils, c’est Luc qui a suivi ses traces. Il a créé son entreprise de paysagiste tout en reprenant l’exploitation. Le cumul des activités a pris fin en 2013, avec son élection au Conseil d’État. «Je n’avais pas le droit d’avoir de revenus annexes. Alors on a remis la ferme à Aurélien Lacraz, le p’tit cousin de Charrot – d’où vient une autre branche de Barthassat.» Le cousin a aussi récupéré les vignes situées entre Croix-de-Rozon et Compesières, ainsi que sur le coteau de Verban. Il est désormais le seul viticulteur à vinifier sur le territoire communal. «Il s’occupe du domaine en entier, en tout cas durant encore un an et demi.»

Et ensuite? Luc confie qu’à presque 60 ans, sans matériel nécessaire – «il faudrait racheter pour des dizaines de milliers de francs de machines» –, il n’imagine pas y revenir. «Peut-être que mon fils, un jour, sera intéressé…» Pour l’instant, l’ex-magistrat s’est lancé dans un projet pour faire vivre sa commune: il a installé un bus TPG sur son terrain pour en faire un bar.

La politique, une histoire de famille

Bardonnex est un fief historique du PDC. Douze élus municipaux sur dix-sept sont démocrates-chrétiens. Dans cette grande famille, les Barthassat font partie des membres qui ont compté. «Alfred 1er» a été élu municipal, son fils Jean député, Alfred élu municipal avant d’être lui aussi député, en 1981, durant huit ans. Quant à Marie-Louise, après avoir été secrétaire de mairie durant dix ans, elle est devenue maire en 1987. Un poste qu’elle occupera durant douze ans. «Autant Alfred que moi avons eu énormément de plaisir à nous engager pour la commune.» La politique s’invitait alors souvent à table. «À première vue, on n’a pas trop dégoûté les gosses!» plaisantent-ils. En effet: outre Luc, qui a commencé sa carrière au PDC local, la politique a aussi séduit son frère Stéphane. Après trois mandats au municipal de Carouge, le quinquagénaire brigue un siège à l’Exécutif.

Moto club, carnotzet et festival

Les Barthassat se sont aussi fait connaître pour leur engagement associatif. Alfred a été entraîneur de foot au club de Compesière et Luc se souvient de la bonne ambiance, «les vieux bossaient avec les jeunes. On a passé des moments fantastiques à organiser le tournoi des campagnes.» Marie-Louise, elle, a été présidente des dames paysannes. Quant à Luc, il a cocréé le festival Festiverban – 20 éditions au compteur – ainsi que le Moto club Rozon, qui organisait notamment des actions caritatives et des bals. Il se souvient aussi des foires dans le carnotzet des cousins de Charrot. «Il y avait Pierrot, c’était le beau merle du coin. On refaisait le monde avec les copains jusqu’à 2 h du matin. On a eu une jeunesse fantastique.»

Après plus d’une heure d’entretien, Marie-Louise finit par interrompre notre échange, en rigolant: «Bon, maintenant arrêtons de parler de nous, on dirait qu’on se vante sans cesse!» Alors parlons un peu de Marcellin Barthassat, frère d’Alfred. Avec d’autres, l’architecte a transformé le rural de Landecy, construit en 1847, en collectif d’habitation. La réalisation de cette coopérative a reçu en 1987 le prix Interassar, qui représente plusieurs groupements d’architectes.

Aujourd’hui, seuls Alfred, Marie-Louise et Luc vivent encore à Landecy; une dizaine de Barthassat à Charrot. Cousins, tantes, petits-enfants sont disséminés dans d’autres communes. Mais l’esprit de famille demeure: «Lors de la dernière cousinade, nous étions près de 200!» sourit Marie-Louise.