Les Archives d'État dépoussièrent le sport genevois

Pour la première fois, les Archives d’État se penchent sur le sport. «À travers lui, c’est toute l’histoire de notre cité qui est abordée», souligne Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste adjointe. «Le sport un élément de cohésion sociale», renchérit Flávio Borda d’Água, commissaire de l’exposition «Empreintes sportives», à découvrir jusqu’au 29 février 2020.

Jurons bannis du jeu de paume

Ancêtre du tennis et de la pelote basque, le jeu de paume, par exemple, a connu ses heures de gloire à Genève. Une salle aménagée dans le quartier de Saint-Gervais accueillait les joueurs au début du XVIIIe siècle. Elle figure sur un plan de 1723. Ce document est l’une des «perles» de l’exposition. On y trouve aussi une demande au Petit Conseil (l’ancêtre du Conseil d’État) pour installer un tel espace. «Elle date de 1544, et il est précisé qu’il ne doit pas y avoir de jeu de hasard ni de jurons», sourit Flávio Borda d’Água.

Une quinzaine de sports

Les Archives d’État n’ont pas exploré que le lointain passé, quand les adeptes du Noble Exercice de l’Arc et ceux des Exercices de l’Arquebuse rivalisaient d’adresse. Une quinzaine de sports sont déclinés dans les vitrines. Football, cyclisme, natation, automobilisme, boxe ou encore escrime témoignent de la vitalité des Genevois. «Nous avons surtout mis en avant l’ancrage du sport sur notre territoire, par le biais de documents d’époque. Les liens du canton avec le vélo, notamment, sont très forts.»

Buffalo Bill contre Francis Portier

Au tournant du XXe siècle, en effet, les vélodromes poussent çà et là. D’abord à Varembé, puis à la Jonction, à Frontenex, à Plan-les-Ouates… Varembé sera même le théâtre d’un incroyable défi en 1895. Sur sa bécane, le cycliste Francis Portier affronte une authentique légende du Far West, Buffalo Bill en personne, juché, lui, sur son cheval. Distance à parcourir: 25 kilomètres. L’Américain l’emporte, mais le Genevois prend sa revanche quatre jours plus tard!

Dans la toponymie cantonale

Le sport à Genève, c’est aussi le développement des stades, patinoires et piscines. Les infrastructures déménagent au gré de l’urbanisation. La toponymie cantonale en a parfois gardé le souvenir. Une carte indique toutes les rues, places et autres squares portant le nom d’une pratique sportive ou d’un sportif, telle la rue Jo-Siffert, au Grand-Saconnex. Plus insolite, celle du Hornuss, à Plan-les-Ouates. Un sport traditionnel peu pratiqué à Genève.

De nombreuses photos et gravures sont aussi exposées. Sur l’une d’elles, datée de 1830, des patineurs glissent sur la glace des Douves, devant la porte Neuve. Le sport est un éternel recommencement: aujourd’hui, une jolie patinoire est aménagée en hiver quasi au même endroit, dans le parc des Bastions.

«Empreintes sportives»

Exposition jusqu’au 29 février 2020 aux Archives d’État, 1, rue de l’Hôtel-de-Ville. Du lundi au vendredi, 8h-17h

