Les Acacias, un quartier en plein boom qui préoccupe ses habitants

Créer du lien et favoriser la cohésion sociale du quartier: telle est l’ambition de l’Association pour l’animation des Acacias. Or l’évolution du projet PAV (Praille-Acacias-Vernets) préoccupe Pascal Thurnherr, son coprésident: «Nous avions obtenu une place dans le jury du concours d’architecture du nouveau quartier qui remplacera la caserne des Vernets. Nous avions alors fortement insisté sur la nécessité de privilégier une grande place dans ce périmètre à la densité record. Or le jury a choisi un projet avec une école qui bouffe littéralement toute la place à laquelle nous aspirions.»

Long soupir de Pascal Thurnherr: «Au secours, on va étouffer! Où donc les enfants vont-ils pouvoir s’ébattre? Nous avons de sérieux doutes sur la viabilité sociale de cet aménagement dans un quartier multiculturel où le principal horizon des habitants, de condition modeste, est d’arriver à boucler la fin du mois.»

Le futur quartier des Vernets sera l’un des plus denses de la ville et présentera des bâtiments aux gabarits inhabituels. Il sera marqué par deux gros îlots d’une dizaine d’étages, entourant une vaste cour. S’ajouteront à cela un immeuble résidentiel de 25 étages environ, en bordure de l’Arve, ainsi qu’un bâtiment pour des activités. Au centre de ce dispositif prendra place l’école, fruit du concours d’architecture. En tout, 1500 logements sont projetés. Les premiers seront livrés en 2022.

Les services de l’État travaillent aussi sur la transformation du secteur entre les routes des Acacias et des Jeunes. Plus de 2500 appartements y sont prévus à terme, ainsi qu’une école et des activités. Les travaux devraient démarrer côté route des Jeunes, avec notamment un grand parking centralisé d’un millier de places. L’image de ce futur quartier sera rendue publique d’ici à l’été.

Précieux parc des Acacias

L’Association pour l’animation des Acacias s’inquiète de cette forte densité. Pour défendre la réalisation d’une place publique digne de ce nom, Pascal Thurnherr rappelle le rôle important joué par l’actuel parc des Acacias. Et pas seulement pour les grillades collectives estivales. Outre le fameux vide-greniers de La ville est à vous, qui envahit parfois les Acacias, diverses animations sont prévues tout au long de l’année.

La Maison de quartier est aussi un lieu central pour rapprocher les riverains. De la mi-janvier à Pâques, des plats du jour cuisinés par des habitants du quartier rassemblent. Intitulée Quartiers d’hiver, cette activité dépasse le seul aspect culinaire. «On valorise la culture et les compétences des chefs qui préparent des spécialités de leurs pays. Un véritable tour du monde en passant du ceviche au poulet africain et à la fondue», estime Pascal Thurnherr.

«En tissant des relations de proximité, on espère briser l’anonymat urbain. En plus, vivre dans un quartier convivial renforce la sécurité, plaide-t-il. En s’appropriant son environnement direct, en parlant avec ses voisins, on devient plus solidaire et on se sent nettement moins en danger.»

Dynamique collective

L’expérimentée association, qui fête son 40e anniversaire cette année, est bien consciente des limites de l’exercice. Elle compte sur la créativité des habitants pour développer une dynamique collective. «Nos visiteurs ne se rendent pas à la Maison de quartier uniquement pour consommer une activité; leurs propositions sont les bienvenues.»

Premier Café Tribune, dès 18 h jeudi soir à la Maison de quartier des Acacias, 17, route des Acacias.

(TDG)