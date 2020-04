Lenteur aux Urgences: les HUG condamnés

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont manqué de diligence à l’égard d’une patiente quadragénaire qui a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) durant son long passage aux urgences en 2011. AVC qui l’a laissée avec de lourdes séquelles: «Le lien de causalité entre les retards de diagnostic et de traitement et le préjudice subi est rendu vraisemblable», conclut, en appel, la Cour de justice.

Admettant la responsabilité «pour acte illicite» et estimant que la surcharge de travail ne peut être invoquée par l’Hôpital, les magistrats condamnent les HUG à s’acquitter de 20'000 fr. de frais judiciaire et à verser le même montant de dépens à la patiente pour son appel.

Ces derniers, cassant un jugement de première instance de 2019, prient maintenant leurs collègues de se pencher sur les requêtes d’indemnisation de la patiente. Désormais incapable de travailler, elle demande 1,6 million de francs aux HUG.

Malaise dans le tram

Au moment des faits, cette femme, que nous appellerons Clara, était en bonne santé. Mère de deux enfants, la Genevoise, âgée à l’époque de 47 ans, travaille comme polisseuse dans l’horlogerie.

Le 14 mai 2011, elle fait un malaise dans le tram. Une ambulance l’achemine rapidement aux Urgences. Il est un peu plus de 13h30. Le service est débordé ce jour-là.

Nausées, vomissements, faiblesses dans les jambes, Clara est placée en degré 3 sur l’échelle des urgences (1 étant le maximum) et installée en salle d’attente. À 14h15, elle vomit à nouveau. Après avoir dormi un peu, elle se plaint de maux de tête. On lui donne un médicament pour calmer la douleur.

Vers 18h, sa tension et son pouls, normaux, n’inquiètent pas le personnel. Pourtant vers 19h, Clara éprouve des difficultés à parler, sa bouche commence à se déformer et elle peine à avaler sa salive. Un médecin, sentant qu’elle est angoissée, lui prescrit un Temesta et préconise aussi une imagerie cérébrale. Ces instructions n’ont pas été transmises, précise l’arrêt de la Cour que nous avons consulté.

Elle perd la parole

À 22h40, une infirmière relève les paramètres vitaux de la malade, comme sa température, qui s’avèrent dans les normes. Ce n’est qu’à 1h35 que Clara est admise en zone de soins. Elle a perdu la parole et urine au lit. Le médecin interne de nuit ordonne un CT scan cérébral (système d’imagerie) à 2h29 en urgence.

Une neurologue l’examine à 4h. Le CT scan ne se fera qu’une heure plus tard. Sans diagnostic formel. À 8h, une IRM confirme une forme particulière d’AVC (artère basilaire bouchée). Opérée d’urgence, elle passera deux mois aux HUG avant d’être transférée à Beau-Séjour en neurorééducation.

Lorsque Clara rentre à la maison, le 28 novembre 2011, elle réalise l’ampleur des séquelles: elle doit se déplacer avec un déambulateur, a besoin d’assistance pour son ménage et ses courses et peut faire une croix sur son avenir professionnel.

En 2014, la patiente, défendue par MeJacques Roulet, saisit le Tribunal de première instance (TPI) et demande une compensation, notamment pour sa perte de gains et son tort moral. En face, les HUG, représentés par MeMichel Bergmann, contestent toute responsabilité: «Même si le diagnostic avait été posé plus tôt et que la patiente avait été opérée plus rapidement, son état de santé aurait néanmoins été, selon toute vraisemblance, similaire à celui qu’elle connaît aujourd’hui.»

Pour y voir plus clair, le TPI mandate un expert. Ce dernier considère notamment que le retard dans le diagnostic et un temps d’attente prolongé étaient inévitables dans le contexte du service ce jour-là. Il relève aussi qu’à 19h30, il était impossible de poser un diagnostic et que le fait d’avoir laissé Clara en niveau 3 d’urgence était correct.

Déboutée la première fois

S’appuyant sur l’expertise, les juges de première instance écartent donc en 2019 toute violation des règles de l’art par les HUG.

Les magistrats déboutent Clara, notamment sur le motif que «le retard diagnostic et le temps d’attente prolongé mis en évidence par l’expert ne constituaient pas des violations des règles de l’art, puisqu’ils étaient inévitables ce jour-là, compte tenu de la surcharge des Urgences et de la difficulté à poser le diagnostic d’occlusion de l’artère basilaire.»

Coup de théâtre: en ce début d’année, la Cour de justice casse la décision de première d’instance. Elle s’étonne, par exemple, que le rapport médical de 19h30, préconisant des examens complémentaires sur des potentielles atteintes neurologiques, soit resté sans suite: «Les symptômes lors de l’évaluation de 19h30 étaient à tout le moins partiellement caractéristiques d’un AVC classique pour lequel eût convenu une urgence de degré 1 ou 2.»

Attente de plus

Malgré son état, poursuivent les juges d’appel, la patiente a enduré une attente supplémentaire de six heures avant sa prise en charge en zone de soins: «Elle n’a pas bénéficié d’une surveillance adéquate entre 22h40 et 1h36. »

De plus, «il a fallu attendre 1h30 pour obtenir l’avis neurologique, 2h30 pour le CT scan cérébral et 3h pour l’IRM et ce en dépit de l’urgence relevée par le médecin en zone de soins».

Les distances de la Cour

La Cour s’écarte donc des conclusions de l’expert, «qui reposent essentiellement sur le fait que les objectifs définis par les règles de l’art en matière de temps de prise en charge ne pouvaient pas être atteints ce jour-là en raison d’une importante surcharge du service due à la présence de plusieurs cas graves utilisant les ressources et prolongeant l’attente».

Or, conclut l’instance d’appel, «les conditions de surcharge, dont répondent au demeurant les HUG, ne sauraient les exonérer de toute responsabilité ni de leur obligation d’agir avec la diligence requise. Il appartient en effet aux HUG de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire face à des situations de surcharge et assurer une prise en charge adéquate des patients.»