Léman Bleu tancé par la Confédération

L’émission journalière «#local» de Léman Bleu est sur la sellette. À la suite d’une plainte, l’Office fédéral de la communication (Ofcom) a examiné trois mois de contenu de ce programme quotidien – du lundi au vendredi – consacré à l’actualité des communes. Verdict: l’émission est contraire à la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). La chaîne privée a jusqu’à la fin de l’année pour mettre en œuvre un nouveau concept.

Le pari lancé par Léman Bleu en 2017 consistait à traiter des sujets hyperlocaux en échange d’un soutien financier des communes. Onex et Anières ont été les premières à adhérer au projet. Elles ont été rejointes par les sept communes de la rive droite du lac: Versoix, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Genthod, Bellevue, Collex-Bossy et Céligny.

Si le concept a été validé par l’Ofcom, sa réalisation pose aujourd’hui problème. La Confédération reproche à l’émission d’être trop centrée sur Onex, principale contributrice financière du programme.

Trop de sujets onésiens

«Sur la période examinée, presque la moitié des sujets étaient consacrés à Onex, bâilleuse à 50% du programme, explique Silvia Canova, de l’Ofcom. Dans ces proportions, la démarche était alors assimilable à un achat de temps d’antenne par une collectivité publique, ce qui n’est pas compatible avec le principe d’indépendance des médias à l’égard de l’État, ancré dans la LRTV.»

À la demande de l’Ofcom, Léman Bleu a présenté un plan de remaniement de l’émission à la fin de l’été. Reste à voir si la chaîne pourra le concrétiser avant 2019.

Contreparties

En quoi consiste-t-il? «En gros, l’Ofcom nous enjoint à davantage panacher la provenance des sujets», résume Laurent Keller, rédacteur en chef de Léman Bleu. Avec ces nouvelles conditions, les neuf contributrices ne risquent-elles pas de se désintéresser du projet? Laurent Keller répond que plusieurs pistes sont étudiées pour que celles-ci s’y retrouvent tout en s’assurant être conformes à la loi. Sans dévoiler toutes ses cartes, il avance l’idée, par exemple, de «contreparties audiovisuelles autres que des reportages».

Si le rédacteur en chef croit au journalisme hyperlocal, il estime que celui-ci est difficilement réalisable sans un soutien financier des municipalités. Selon lui, l’idéal serait que cette couverture médiatique soit également soutenue par l’Association des communes genevoises.

À Onex, la subvention a été chahutée

À une voix près, le Conseil municipal a failli, mardi soir dernier, retirer de son budget les 130 000 francs octroyés à Léman Bleu. Fer de lance de cette contestation, le MCG Jean-Paul Derouette se dit peu satisfait de la couverture médiatique de l’actualité communale proposée par la chaîne privée. Il reproche notamment à l’émission journalière «#local» de ne pas traiter des sujets de politique communale.

«Au départ, on nous avait vendu Léman Bleu comme la remplaçante de Canal Onex, explique le conseiller municipal. On avait compris que la chaîne couvrirait l’actualité communale dans son ensemble, soit en incluant les sujets politiques du Conseil municipal. Or, ce n’est pas le cas.»

Selon la magistrate socialiste Carole-Anne Kast, rien de tel n’a jamais été spécifié dans la convention. «Depuis le début, j’ai garanti à l’Ofcom que nous ne traiterions pas de politique dans «#local», précisément pour ne pas entraver notre indépendance journalistique», souligne le rédacteur en chef de Léman Bleu, Laurent Keller, qui constate que certains élus sont restés très attachés au modèle de Canal Onex. Après d’intenses discussions, le Conseil municipal a accepté de justesse – c’est la voix du président qui a départagé l’hémicycle – le maintien de la ligne budgétaire. Comme l’a précisé Carole-Anne Kast, cela n’empêche pas la Commune de résilier le contrat avec la chaîne ultérieurement. C.G. (TDG)