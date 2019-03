Le voyage à Venise de l’ex-chancelière reste mystérieux

L’ancienne chancelière du Canton de Genève a beaucoup voyagé sans être officiellement envoyée par le Conseil d’État. Comme nous le révélions dans nos éditions du 8 mars, Anja Wyden a effectué pas moins de 31 excursions, dont la plupart payées par le Canton, très souvent pour prendre la parole lors de conférences. Un train de vie qui n’a pas manqué de crisper le Conseil d’État et certains de ses collaborateurs.

Aujourd’hui, une question reste en suspens: pourquoi l’ex-chancelière s’est-elle rendue aux frais du Canton à la Biennale de Venise de 2017 alors que le Conseil d’État ne le lui avait pas demandé officiellement? Questionnée, Anja Wyden assure que cette représentation avait été décidée directement avec la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, indisponible ce jour-là pour cause de désignation des candidats du Parti socialiste au Conseil d’État.

La magistrate confirme ces dires et indique que l’Office cantonal de la culture et du sport avait jugé la participation du Canton à cet événement comme importante. «C’est la raison pour laquelle elle et moi avions convenu que je m’y rendrai», indique Anja Wyden Guelpa.

Reste à savoir pourquoi il était si important que les autorités genevoises soient présentes à Venise: le Canton ne tenait aucun rôle particulier dans cette édition de la Biennale et Pro Helvetia n’avait invité ni Anne Emery-Torracinta ni Anja Wyden Guelpa à titre officiel, puisque «le projet présenté au Pavillon suisse en 2017 n’avait pas de lien étroit avec Genève», explique Lisa Stalder, chargée de communication de l’association. Cette dernière ajoute que seule l’ex-chancelière a bien été conviée, mais uniquement «à titre privé en tant que public ou accompagnante d’un artiste et pas en tant que personnalité politique ayant un rôle de représentation».

Selon Anja Wyden, le déplacement était justifié par le fait que le directeur du Mamco, Lionel Bovier, était commissaire d’un des pavillons. Or, celui-ci nous a précisé qu’il était chargé d’organiser le pavillon français, et que ce projet était porté par le gouvernement de ce même pays. Dès lors, aucun magistrat suisse n’a été sollicité pour y tenir un quelconque rôle officiel.

Le directeur a-t-il même croisé la chancelière? «Je me souviens avoir reçu le conseiller fédéral Alain Berset et une délégation helvétique, notamment le directeur de Pro Helvetia, après l’inauguration officielle par la ministre de la Culture française. Mais je ne me souviens pas de l’ensemble des visiteurs du pavillon ce jour-là et je ne peux vous dire qui était en visite officielle et qui ne l’était pas. Toutefois, nous sommes ravis quand un membre du gouvernement genevois vient apprécier notre travail.» (TDG)