Le violeur libéré par erreur retourne derrière les barreaux

Le Tribunal correctionnel a condamné, vendredi, un Marocain de 32 ans à une peine de 5 ans et demi de prison pour viol en bande, avec l’aggravante de la cruauté pour des faits commis il y a près de douze ans.

Le viol s’est produit le 17 mai 2007, en pleine nuit, dans une ruelle attenante à l’avenue du Mail, dans le quartier de Plainpalais. «Au moins deux hommes», selon les juges, ont abusé d’une jeune fille alors âgée de 17 ans, l’ont frappée et menacée à l’aide d’un couteau. Quand elle s’est présentée aux urgences, immédiatement après les violences, elle présentait des lésions sur le corps et des vêtements coupés au couteau.

«Elle n’exagère pas, cette jeune fille», a répété trois fois d’affilée François Haddad, le président du Tribunal. Dans un style singulier – il semblait parler au condamné, loin des formalités d’usage – le juge a écarté les doutes que la défense avait tenté d’insinuer. «Ce n’est pas la parole de l’un contre la parole de l’autre. Des preuves figurent au dossier», tranche-t-il. L’avant-veille, l’avocate de la défense, Me Lelia Orci, avait contesté les éléments retenus comme constitutifs de la contrainte. Elle plaidait «une relation consentie» quand son client persistait à ne se souvenir de rien. Pour elle, le doute justifiait l’acquittement. À la fin de la lecture du verdict, vendredi, l’avocate s’est dite «dérangée» par la décision des juges et annonce qu’elle fera «probablement» appel.

Dans cette affaire, la distance temporelle entre les faits et le jugement est singulière. Elle est la conséquence d’une bourde de la justice qui, en 2007, a libéré le prévenu par erreur. Ce n’est que dix ans plus tard que le suspect a été arrêté pour d’autres délits en Autriche et extradé.