Le vice-maire de Bellevue démissionne avec effet immédiat

Bellevue est en émoi. Le vice-maire Daniel Viret a annoncé mardi soir qu’il quittait sa fonction avec effet immédiat.

Cette décision intervient à la suite de la dernière assemblée générale du PLR belleviste, qui s’est tenue le 8 mai et au cours de laquelle le concerné s’est vu évincé de la liste des candidats pour les prochaines élections municipales.

Pour mémoire, les trois membres de l’Exécutif de Bellevue font partie du PLR. Il y a un an et demi, le maire Daniel Fabbi a annoncé qu’il ne se représenterait pas. Depuis, de nombreuses discussions ont eu lieu au sein de la section afin de trouver une solution à son remplacement.

Si les deux adjoints Jean-Daniel Viret et Bertrand Taschini étaient partants pour un nouveau mandat, deux autres membres avaient également annoncé leur volonté de figurer sur le ticket: Mylène Schopfer Sandoz et Frédéric Luyet. N’ayant pas réussi à trouver un accord, c’est l’assemblée générale qui a été chargée de trancher. Le vice-maire est arrivé quatrième. Il a quitté la salle et démissionné dans la foulée.

«Honnêtement, je n’avais pas vu venir ce résultat, indique Daniel Fabbi. Je pense qu’il s’agit d’une envie de renouveau de la part de certains membres, mais ce qui est sûr, c’est que je n’ai rien à reprocher à Monsieur Viret. Il a toujours très bien travaillé.»

Le poste pourrait être repourvu lors d’une élection complémentaire dont le premier tour devrait avoir lieu le 15 septembre. Ce jour-là, des élections complémentaires auront également lieu à Anières, Collex-Bossy et Veyrier.

