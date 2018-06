Le vice-chancelier s’en va à son tour

Une page se tourne à la Chancellerie. Après le départ d’Anja Wyden Guelpa, annoncé au début du mois de février, c’est au tour du vice-chancelier Christophe Genoud de s’en aller. «J’ai travaillé quatorze ans au sein de l’État de Genève, dont plus de huit à la Chancellerie. C’est la première fois que je reste aussi longtemps au même poste, explique-t-il. Vu le changement de législature et mon âge (ndlr: 46 ans), c’est le bon moment pour changer d’activité. La nouvelle chancelière aura ainsi l’occasion de désigner une personne qu’elle aura choisie.» Quelles sont les qualités requises pour ce poste? Christophe Genoud évoque une grande capacité d’organisation, de discrétion, de la résistance face aux pressions, au stress. «Il faut aussi aimer passer du coq à l’âne, collaborer, créer des solutions pour résoudre des problèmes. Avoir enfin le goût du risque, car quand on est proche des centres de décisions politiques, on n’a pas le droit à l’erreur.»

Christophe Genoud part-il par déception de ne pas avoir été désigné chancelier par le Conseil d’État? «C’est un poste auquel on ne peut pas être candidat, dit-il. Mon départ n’est aucunement lié à la nomination de Michèle Righetti, que je connais bien puisque j’ai travaillé avec elle lorsqu’elle était secrétaire générale du Département des affaire régionales, de l’économie et de la santé. Par ailleurs son profil correspond parfaitement au poste qu’elle occupe.»

La transition se fera en douceur, puisque le fonctionnaire reste en fonction jusqu’en décembre. De quoi accompagner les premiers pas de la nouvelle chancelière. Vice-chancelier depuis 2010, Christophe Genoud fut également secrétaire général du Département présidentiel depuis 2013. Interrogé sur sa future activité, il reste muet: «Il est trop tôt pour en parler.» (TDG)