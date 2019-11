Le verglas transforme la Voie verte en patinoire

«Ce matin, il valait mieux marcher à côté de son vélo si on voulait éviter la chute!» raconte Olivier, un cycliste habitué de la Voie verte, qui l'a empruntée vers 8 h 15 . Sur le pont en bois qui surplombe la Seymaz, à Chêne-Bourg, le verglas mettait en danger les cyclistes pressés de rejoindre leur poste de travail.

«Un homme a pris sur lui pour avertir les autres cyclistes qui arrivaient, devant l'hécatombe, raconte Olivier. L'état de la route était extrêmement préoccupant!»

Photo: Info Lecteur/ R. Pittet

Les accidents évités de justesse se sont succédé et une femme a été conduite à l'hôpital après une chute survenue entre 8 h 15 et 8 h 30 . La police a ensuite fermé le tronçon jusqu'en début d'après-midi.

Salage exceptionnel autorisé

La passerelle au-dessus de la Seymaz s'est donc transformée en patinoire. Et il revient à Chêne-Bourg et à Chêne-Bougeries de réagir, le cours d'eau faisant office de frontière naturelle entre les deux communes. La tâche est rendue difficile par le bois que revêt le pont.

«Nous avons interdiction de saler le pont d'ordinaire à cause du risque de carbonatation. Mais suite aux chutes de ce matin, nous allons mercredi matin le saler de manière exceptionnelle et provisoire. Le temps qu'une réelle solution soit trouvée pour sécuriser la passerelle en hiver», indique Joao Gilberto, responsable du Service des routes dans la commune de Chêne-Bougeries.

Pour corser le tout, la passerelle ne peut être recouverte de produits quelconques et devra, en temps voulu, être déneigée à la main, la structure ne pouvant supporter des véhicules de plus de trois tonnes et demie. Des bandes antidérapantes avaient bien été collées, mais elles n'ont pas tenu.

«Le reste de la chaussée de la Voie verte avait dans un premier temps été recouverte d'une matière fine calcaire pour contrer le verglas, précise Joao Gilberto, mais elle n'a pas supporté le passage des nombreux vélos. Depuis cet été, un enrobé de couleur a été prolongé et supporte bien le salage.»