Le triomphe de la gauche accentue la crise à droite

Tous les astres étaient alignés pour que la Verte Lisa Mazzone soit élue ce dimanche au Conseil des États: la grève des femmes du 14 juin avait été précédée durant tout le printemps par des marches climatiques, faisant déferler le 20 octobre une vague verte, jeune et féministe sur la Suisse. Si on ajoute la division des adversaires de droite – l’UDC faisant cavalier seul – et l’Entente se chamaillant comme un vieux couple, ce n’est pas une surprise si le verdict des urnes a été clair.

Grande fierté pour Lisa Mazzone (@vertsgenevois). Les résultats du premier tour ont été largement confirmés, la vague rose-verte a eu le succès escompté #ConseilDesEtats #geneve #politique pic.twitter.com/i08XleCQpB — Tribune de Genève (@tdgch) November 10, 2019

Celle qui était jusque-là conseillère nationale rejoindra donc le Conseil des États avec son colistier, le socialiste Carlo Sommaruga. Son score en dit long: avec 45 998 suffrages, elle devance le socialiste de plus de mille voix et, surtout, le PLR Hugues Hiltpold de 18 701 voix.

Dimanche, le suspense a en fait été de courte durée. À 12 h 45 sont tombés les résultats des votes par correspondance (plus de 95% des suffrages). Et ils étaient suffisamment nets pour que, moins d’une heure plus tard, Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga fassent une entrée triomphale au 6, rue de l’Hôtel-de-Ville, entourés de leurs nombreux partisans.

«L’Entente a vécu»

La gauche est donc parvenue à conserver les deux sièges genevois du Conseil des États. Ce monopole se perpétue pour la quatrième législature, après le règne de douze ans du Vert Robert Cramer et de la socialiste Liliane Maury Pasquier. Sur la base du seul poids électoral de la gauche et de la droite dans le canton, et alors qu’il fallait remplacer deux sortants, ce n’était pas une issue évidente, voire logique. Mais les divisions et les crises se paient toujours comptant à l’heure des élections.

Arrivée quatrième dimanche avec 22 960 voix, la PDC Béatrice Hirsch a été la première à répondre aux médias. Et elle n’a pas mâché ses mots. «L’Entente a longtemps très bien fonctionné, mais je pense qu’elle a vécu. Je crois à une grande alliance au centre. Nous devons avoir cette discussion, mais ce sera après les élections municipales.»

Jean-Luc Forni, le chef du groupe PDC au Grand Conseil, confirme: «Le PDC est fissuré. On a senti l’absence de mobilisation au cours de ces quinze derniers jours. Il est possible qu’à l’avenir nos partis fonctionnent comme au niveau national, avec des alliances ponctuelles et non plus une alliance privilégiée.»

Pour ce qui est de remettre en question les alliances, l’UDC ne serait évidemment pas contre. Arrivée cinquième dimanche, la conseillère nationale Céline Amaudruz se désole de ce nouvel échec de la droite. «Notre problème est évident, explique-t-elle. Regardez ce qu’a fait le PLR Olivier Français dans le Canton de Vaud. Il était troisième au premier tour et, grâce à une alliance large, il est premier ce dimanche au second tour.»

Elle s’adresse clairement en priorité au PLR quand elle parle d’alliance: «Je déplore que la droite genevoise ne puisse travailler ensemble, et ce malgré l’appel du pied que j’ai fait depuis le début de ma présidence, et rappelé encore (et encore) au soir du premier tour au président du PLR, Bertrand Reich», ajoute-t-elle.

On soulignera néanmoins que s’il n’y a pas eu d’alliance officielle, les jeunes PLR et UDC ont appelé à choisir le ticket Hugues Hiltpold et Céline Amaudruz. Et que le comité de soutien du candidat PLR a publié des encarts publicitaires laissant le choix à l’électeur pour la seconde croix. Cela a sans doute aidé Céline Amaudruz à réaliser le meilleur score jamais obtenu aux États, à Genève, par un candidat de ce parti. Avec 21 926 voix, elle n’en a que 1000 de moins que Béatrice Hirsch.

Hugues Hiltpold abattu

Réaction de @hhiltpold (@PLR_Geneve) : «C’est évidemment une déception personnelle ». Avec 25’962 voix, il se place devant Béatrice Hirsch (@PDCGeneve) pic.twitter.com/plASxEyvtr — Tribune de Genève (@tdgch) November 10, 2019

Les plus désemparés, ce dimanche, semblaient bien être les libéraux-radicaux. Même des politiciens chevronnés comme le conseiller national Christian Lüscher refusaient de livrer à chaud leurs commentaires. Hugues Hiltpold ne s’est, lui, pas dérobé, ne masquant pas sa déception. «C’est mon premier échec électoral en dix-huit ans, rappelait-il. Nous avons tenté d’avoir une réaction piquante, mais ça n’a pas fonctionné. À Genève, la gauche est minoritaire. Je regrette que la majorité de la population ne soit pas représentée au Conseil des États.» En revanche, il a refusé de se prononcer sur le futur de l’Entente.

Au-delà des péripéties locales, il convient de ne pas oublier que ces élections fédérales ont été l’expression d’un phénomène plus fondamental. Selon Sandrine Salerno, conseillère administrative PS en Ville de Genève, «nous avons assisté à un moment politique et social important où les revendications climatiques et sociétales, d’égalité entre les sexes, de reconnaissance des sexualités minoritaires, se sont mieux imposées. Ces revendications ne sont en elles-mêmes ni de gauche ni de droite, mais elles ont été mieux portées par les candidats de gauche.»

Paul Aymon dit Paul Sierre a réunit 2’388 voix. Il affirme vouloir continuer le combat contre les #assurancesmaladies et se représentera à l’avenir #ConseilDesÉtats #geneve #EF2019 #politique pic.twitter.com/K5zTGeoizW — Tribune de Genève (@tdgch) November 10, 2019

La participation

Le taux de participation se situe à 32,81%, un taux extrêmement faible puisqu’il faut remonter à 1931 pour trouver une participation aussi basse. Le 20 octobre, le taux était de 39%, soit plus de six points au dessus. En 2015, la différence entre les deux tours n’était que de quatre points.

EBY