Le tram 15 finit l’année 2019 bredouille

L’autorisation de construire attendue avant la fin de l’année n’est pas tombée et ne tombera pas. L’Office fédéral des transports a fermé ses portes pour les fêtes sans avoir délivré la fameuse décision d’approbation des plans (DAP), le feu vert fatidique pour les chantiers ferroviaires comme celui de l’extension du tram 15 en direction de la Zone industrielle de Plan-les-Ouates (Ziplo) dans un premier temps.

Saint-Julien en 2023

Objet d’une avalanche de 246 oppositions lors de sa mise à l’enquête, l’infrastructure, qui doit ensuite rallier Saint-Julien via Perly, risque de prendre un retard supplémentaire par rapport à celui déjà pris. Pour rappel, le souhait initial était de l’inaugurer en 2018.

Interrogé au début du mois de décembre, Serge Dal Busco disait son incertitude quant à la capacité de respecter l’échéancier prévu. «C’est ce printemps qu’on saura si on peut tenir ou pas les délais, à savoir arriver à la Ziplo en 2021 et à Saint-Julien en 2023», indiquait le ministre des Infrastructures, s’avouant «très contrarié». L’ambition de lancer les travaux dès le début de 2020, évoquée encore cet été alors que l’État publiait ses appels d’offres, semble définitivement caduque.

Impatience

Or, la réalisation des premiers secteurs du nouveau quartier des Cherpines, soit un millier de logements au lieu-dit Le Rolliet, est conditionnée à l’arrivée du tram, selon les termes d’un engagement pris par le Canton envers les Communes de Plan-les-Ouates et Confignon. «Et ce tram, nous en avons besoin tout de suite pour la zone industrielle», s’impatiente Thierry Durand, conseiller administratif chargé de la Mobilité dans la première de ces deux mairies.

Durant ces derniers mois, le Canton a négocié pour aplanir les résistances. Les Communes ont enterré la hache de guerre après que leurs critiques ont été entendues. Lancy a notamment obtenu une réduction de l’emprise de la station des Palettes.

En revanche, la fronde gronde toujours le long du tracé, route de Base. Avocat d’une dizaine de riverains, Gérard Brüsch a encore du pain sur la planche. «Plusieurs dossiers ont été arrangés, mais il en reste quatre en souffrance, pour lesquels les discussions se poursuivent», indique l’homme de loi.

«Leur argument est que le tracé du tram n’empiète que sur leur côté de la route (ndlr: le flanc impair, côté Jura). L’Office fédéral des transports devra statuer sur les oppositions dans le cadre de sa décision d’approbation des plans. Les propriétaires qui n’auront pas eu gain de cause à ce stade pourront alors recourir au Tribunal administratif fédéral, mais des solutions seraient même encore possibles avant d’en arriver là et mon impression est qu’on y parviendra», poursuit l’avocat.

Marbrier et jardinerie

Plus loin sur la même route, deux entreprises sont affectées par le tracé du tram qui, à la hauteur de leurs parcelles, quitte la route de Base pour décrire un crochet destiné à mieux desservir le futur quartier des Cherpines et sa place centrale avant de rejoindre à nouveau la même route qu’il traverse pour rallier la Ziplo puis, en seconde étape, mettre le cap sur Perly et Saint-Julien. Il s’agit d’un marbrier et d’une jardinerie, dont les terrains seraient franchis en biais par la paire de rails. Cet écueil est considéré comme le plus bloquant par nombre de connaisseurs du dossier.

La directrice de la jardinerie réfute tout blocage. «Nous ne sommes pas le verrou, affirme Hélène Schilliger. Nous discutons avec les divers représentants des instances étatiques, cela se passe bien, mais cela prend du temps. Nous négocions une aide financière pour des aménagements provisoires en l’attente d’un déménagement vers un site à définir. Ce n’est pas simple. Nous avons besoin d’un endroit où il y ait du passage et de disposer d’un parking, en raison de notre activité. Une localisation en zone industrielle est notamment complexe du fait des exigences de densité qui y sont imposées.»